＜レスリング＞《速報》乙黒拓斗が優勝、高橋侑希と松本篤史は銅、女子2選手は決勝進出…2018年世界選手権・第3日

（2018年10月22日、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル・ファイナル

　【57kg級】高橋侑希（ALSOK）　　　3位＝27選手出場
３決戦　 ○［5-4］Andreu Ortega, Reineri（キューバ）

　【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）　　　優勝＝31選手出場
決　勝　○［16-9］Bajrang, Bajrang（インド）

　【92kg級】松本篤史（警視庁）　　　3位＝21選手出場
３決戦　 ○［6-5］Luvsandorj, Turtogtokh（モンゴル）

男子フリースタイル

　【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大）　　　28選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、1:27=1-12］Ikhtiyor NAVRUZOV（ウズベキスタン）

　【97kg級】山口剛（ブシロード）　　　25選手出場
２回戦　●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）
１回戦　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）

女子

　【55kg級】向田真優（至学館大）　　　21選手出場
準決勝　Zhang, Qi（中国）
３回戦　○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）
２回戦　○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）
１回戦　○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）

　【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）　　　21選手出場
準決勝　Lipatova, Svetlana（ロシア）
３回戦　○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）
２回戦　○［6-0］Pei, Xingru（中国）
１回戦　　ＢＹＥ

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