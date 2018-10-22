第71回秋季関東高校野球大会第3日は22日、山梨県の山日YBS球場で1回戦2試合、準々決勝1試合を行い、本県2位代表の藤代は1回戦で6-7で春日部共栄(埼玉1位)に惜敗。本県1位代表の常総学院と同じく初戦で姿を消した。

山梨学院(山梨2位)は9-1の七回コールドで前橋育英(群馬1位)を退け4強一番乗り。1回戦では横浜(神奈川1位)が8-2で甲府工(山梨3位)に快勝した。

第4日は23日、同球場で準々決勝残り3試合を行い、4強が出そろう。

◇山日YBS球場=第1試合

▽1回戦

春日部共栄(埼玉1位) 004000201│7

藤代(茨城2位) 001120200│6

▽本塁打 田島

▽三塁打 中山、有村

▽二塁打 平尾、村田2、青木

▽試合時間 2時間23分

▽審判 小野、内藤、谷村、小石沢

▽1回戦

横浜(神奈川1位) 000025100│8

甲府工(山梨3位) 002000000│2

(横)及川、木下-山口

(甲)小林、近藤-望月

▽三塁打 五味(甲)

▽二塁打 小泉、度会2、内海(横)

▽準々決勝

前橋育英(群馬1位) 0100000│1

山梨学院(山梨2位) 220320×│9

(七回コールド)

(前)梶塚、阿部-須永

(山)相沢、駒井-栗田

▽本塁打 野村(山)

▽二塁打 森脇、岡部(前)渡辺、菅野2、高垣(山)