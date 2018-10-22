秋季関東高校野球　藤代　競り負け　春日部共栄に6-7

県勢、姿消す

第71回秋季関東高校野球大会第3日は22日、山梨県の山日YBS球場で1回戦2試合、準々決勝1試合を行い、本県2位代表の藤代は1回戦で6-7で春日部共栄(埼玉1位)に惜敗。本県1位代表の常総学院と同じく初戦で姿を消した。

山梨学院(山梨2位)は9-1の七回コールドで前橋育英(群馬1位)を退け4強一番乗り。1回戦では横浜(神奈川1位)が8-2で甲府工(山梨3位)に快勝した。

第4日は23日、同球場で準々決勝残り3試合を行い、4強が出そろう。

◇山日YBS球場=第1試合
▽1回戦
春日部共栄(埼玉1位)　004000201│7
藤代(茨城2位)　001120200│6

▽本塁打　田島
▽三塁打　中山、有村
▽二塁打　平尾、村田2、青木
▽試合時間　2時間23分
▽審判　小野、内藤、谷村、小石沢

▽1回戦
横浜(神奈川1位)　000025100│8
甲府工(山梨3位)　002000000│2

(横)及川、木下-山口
(甲)小林、近藤-望月

▽三塁打　五味(甲)
▽二塁打　小泉、度会2、内海(横)

▽準々決勝
前橋育英(群馬1位)　0100000│1
山梨学院(山梨2位)　220320×│9
(七回コールド)

(前)梶塚、阿部-須永
(山)相沢、駒井-栗田

▽本塁打　野村(山)
▽二塁打　森脇、岡部(前)渡辺、菅野2、高垣(山)

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