ＵＣＥＳ役員会＝記念式典の準備進む

会議の様子

聖南西文化体育連盟（ＵＣＥＳ、山村敏明会長）が１３日、ピエダーデ文化体育協会で定例役員会を行った。会議では来月４日に迫ったブラジル日本移民１１０周年、ＵＣＥＳ創立７０周年記念式典の準備について話が進められた。

式典は４日午前９時から午後６時まで、ピエダーデ文協体育協会の体育館で行われる。招待客は約５００人という大規模な式典になるそうだ。

また式典では記念プレート授与のほか、傘下２４団体の会員による芸能発表も予定されている。会議には各文協の婦人会会員も参加し、当日持ち寄る料理についても話し合われた。

記念誌の発刊も予定しており、資金を傘下団体から集めている。

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