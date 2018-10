【わずか3ヶ月で？】カイリー・ジェンナー、また”あの部分”を整形

キム・カーダシアンの妹のカイリー・ジェンナー。以前、元に戻した”あの部分”を再び整形した、とInstagramで明かしました。

今年7月、Instagramに投稿された写真です。ファンは、「何でかわからないけど、昔のカイリーみたいに見えるね!」とコメント。これに対してカイリーは「唇の形を元に戻したの」とコメントしていました。

好きな男の子からの心無い一言で…

カイリーは15歳のとき、好きな男の子に「カイリーは唇が小さくて薄いから、キスが上手に思えないね」と言われてから、唇にコンプレックスを抱いていたそう。男子のちょっとした一言でも、乙女からすると深く傷ついたはず。

わずか3ヶ月で、再び整形

そして唇の整形をしたと告白したカイリー。今年7月に元の唇に戻したものの、わずか3ヶ月で、ぷっくりリップにしたことをInstagramのストーリーに投稿。

ファンも特に驚いていない様子です。髪型を変えるみたいに、何回も同じ部分を整形するって、リスクはないのか心配ですね…。

最後に

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 10: Kylie Jenner attends the Alexander Wang show during New York Fashion Week at Pier 94 on September 10, 2016 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)

女子の美容の悩みは尽きません。カーダシアン家はこのまま整形を続けて、永遠に若いままでいそうですね。それはそれで少し不自然…。

Kylie Jenner Is Getting Lip Fillers Again | POPSUGAR Beauty Australia

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。