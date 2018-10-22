＜レスリング＞向田真優と川井梨紗子が決勝進出…2018年世界選手権・第3日（2）

準決勝でロシア選手を破り、昨年に続いて決勝進出を決めた川井梨紗子＝撮影・保高幸子

　【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第3日は10月22日、当地で新たに男子フリースタイル2階級と女子2階級がスタート。女子55kg級の向田真優（至学館大）と59kg級の川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）が決勝進出を決めた。

　向田は1回戦でチェコ選手に勝ったあと、2回戦でアジア大会57kg級優勝のヨン・ミョンスク（北朝鮮）を6－0で撃破。3回戦では出産を経て復帰した元51kg級世界チャンピオンのソフィア・マットソン（スウェーデン）を6-4で下し、準決勝は9月の世界ジュニア選手権57kg級2位のザン・シ（中国）を8－1を破った。

　階級は変わっているが3年連続世界一を目指す川井は、初戦の2回戦で2016年世界選手権60kg級優勝のペイ・シングル（裴星茹＝中国）を6－0で破り、3回戦でベラルーシ選手にフォール勝ち。準決勝で欧州選手権3位のスベトラーナ・リパトワ（ロシア）をテクニカルフォールで下した。

　男子フリースタイル97kg級の山口剛（ブシロード）は初戦に勝ったあと、2回戦で元キューバのイタリア選手に黒星。同70kg級の乙黒圭祐（山梨学院大）は1回戦で3月のアジア選手権優勝のイクティヨール・ナブルゾフ（ウズベキスタン）に敗れ、いずれも敗者復活戦に回れなかった。

　各選手の成績は下記の通り。

男子フリースタイル

　【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大）　　　28選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、1:27=1-12］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）

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　【97kg級】山口剛（ブシロード）　　　25選手出場
２回戦　●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）
１回戦　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）

女子

　【55kg級】向田真優（至学館大）　　　21選手出場
準決勝　○［8-1］Zhang, Qi（中国）
３回戦　○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）
２回戦　○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）
１回戦　○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）

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　【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）　　　21選手出場
準決勝　○［Ｔフォール、3:14=10-0］Lipatova, Svetlana（ロシア）
３回戦　○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）
２回戦　○［6-0］Pei, Xingru（中国）
１回戦　　ＢＹＥ

試合動画

【55kg級】向田真優（至学館大）

準決勝　Zhang, Qi（中国）

３回戦　○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）

２回戦　○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）

 

１回戦　○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）

　【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）

準決勝　Lipatova, Svetlana（ロシア）

３回戦　○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）

２回戦　○［6-0］Pei, Xingru（中国）

　【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大）

１回戦　●［Ｔフォール、1:27=1-12］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）

　【97kg級】山口剛（ブシロード）

２回戦　●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）

１回戦　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）

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