フリーアナウンサーで女優の加藤綾子(33)が自身のインスタグラムを更新。「まさかのミス」に後悔していることを綴り、注目を集めている。

■ラジオドラマ出演を事後報告

* 初!ラジオドラマに出させて頂きました✨ 「あ、安部礼司」今日の17時からだったのですが、、、 ちゃんと放送前に載せればよかったです😭 本当に貴重な経験になりました✨✨✨ ありがとうございました🌸 #ラジオ #安部礼司 #毎週日曜日 #夕方5時から

加藤は21日、「初! ラジオドラマに出させていただきました」と報告。しかし、今回の投稿があげられた時間はすでに放送が終了したあとで、「『あ、安部礼司』今日の17時からだったのですが…。ちゃんと放送前に載せればよかったです」と後悔を示した。

加藤といえば、フジテレビを退職後はフリーアナウンサーとして活動する傍ら、女優としても活躍。二宮和也主演のドラマ『ブラックペアン』(TBS系)や朝の連続テレビ小説『半分、青い。』に出演している。

■投稿には「素敵でした」と称賛の声

今回の投稿には、「びっくりした」「素敵でした」などラジオドラマの感想コメントが寄せられている。

「聴いていました。ドラマも素敵でしたし、エンディングのトークも楽しそうでよかったです。次も楽しみにしています」

「聴きました! アナウンサーの加藤綾子さんの口調しか知らなかったから、キャラが変わっててびっくり! またやってください。お疲れさまでした~」

「とっても話でつい泣いてしまいました。家族ってやっぱ最高!!」

「聴きました。とってもいいお話だったし、お花屋さんの役が聴いていて心地良かったです。やっぱり、演技上手ですね」

■「聴き逃した」と嘆きの声も

加藤が出演したラジオドラマを絶賛する声があがる一方、「聴けなかった」「事前に教えてほしかった」といった苦言コメントも見られる。

「もしもね、本当に告知したいことなら早めの投稿を希望します。事後報告されても悔しいだけなんだから…」

「聴きたかったなぁ。綾子ちゃん笑顔めっちゃかわいい」

「残念! でも華やかさ満点の笑顔に魅了されます」

「放送前にアップしてくれたら聴けたのにね!」

告知が遅れたことで、ラジオドラマを「聴き逃した」と嘆くファンも見られた今回の投稿。しかし、投稿された写真で加藤が見せる笑顔は、その悔しさも帳消しにしたようだった。