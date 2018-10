【レビューと英語】最新ドラマ『THE GOOD COP/グッド・コップ』

めちゃくちゃ面白い!こちらの作品の概要、レビュー、そして第1話に登場した”使える英語表現”を紹介します!。 現代のニューヨーク市警察殺人課を舞台に、破天荒な元刑事の父親と、超真面目な現刑事の息子という正反対の性質を持つ2人メインキャラクターを軸に描かれるライトなコメディータッチのドラマ。

こんにちは。通訳者・翻訳者の川合亮平です。

ネットフリックスで2018年9月21日に配信が開始された最新オリジナルドラマ『THE GOOD COP/グッド・コップ』。

こちらの作品の概要、(ネタバレなし)レビュー、そして第1話に登場した”使える英語表現”を紹介します!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: (L-R) Bill Kottkamp, Josh Groban, Monica Barbaro, and Isiah Whitlock Jr. attends the after party for the New York Premiere of Netflix's Original Series 'The Good Cop' at Casa Nonna on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images for Netflix)

『THE GOOD COP/グッド・コップ』概要

ちょこっと調べてみました。

『THE GOOD COP/グッド・コップ』はアメリカのドラマで、ジャンルはマーダーミステリーです。

現代のニューヨーク市警察殺人課を舞台に、破天荒な元刑事の父親と、超真面目な現刑事の息子という正反対の性質を持つ2人メインキャラクターを軸に描かれる、ライトなコメディータッチのドラマ。

撮影はブルックリンで行われたそうです。

作者はAndy Breckman氏。

僕は見たことないんだけど、21世紀初頭にヒットしてエミー賞も受賞した米ドラマ『名探偵モンク』の作者として有名な方ようです。

(なるほど、そういう実績のある方が書いた物語だなぁという感想は『グッドコップ』を見ていても理解できる部分です)

現在シーズン1(全10話)がNetflixで配信中。

シーズン2が製作されるのか、またはシーズン1で打ち切りになるのか、そこのところはまだ決定されていない様子です。

(個人的にはシーズン2の製作を切に望む!)

このドラマの大きな特徴の1つは、明るく、フレンドリーでおちゃめな雰囲気。

シリアスで過酷で骨身を削るような展開のドラマが全盛の昨今において、家族で安心して見られるアットホームな作品、古き良きほのぼの感を大切にする、というのが製作陣の確固たる意図のようです。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Actor/singer Josh Groban (L) and Tony Danza attend the 'The Good Cop' Season 1 premiere at AMC 34th Street on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

The Good Cop | Netflix Official Site

『THE GOOD COP/グッド・コップ』ネタバレなしレビュー

これは本当に面白いです!!

個人的にツボに入りまして、数日間のうちに一氣に9話まで見てしまいました。

(そして多分、今日最終話をみます)

最近よく日常的に使われる比較的新しい英語表現で『binge-watching(ビンジ・ウォッチング)』というのがあって、

例えば、ストリーミング配信のエピソードを続けざまにずーーーっと見てしまうようなことを意味します。

日本で言うとなんだろう、、、、「意に反してついつい一氣見してしまったよ。え?もう朝?」みたいな感じ。

ストリーミングサービスの家庭普及率と比例してよく使われるようになってる言葉です。

僕はbinge-watchingはほとんどしないタチなんですが、この作品に関してはドンドンいっちゃってます。

「このシュークリーム、甘さ控えめで何個でも食べれちゃうわ、止まらないわ」と言う感じになってます。

(なぜシュークリームなのかは意味不明)

能天気に明るいオールドファッションなミステリードラマ(昔やってた「ジェシカおばさんの事件簿」のような)を彷彿させるのがまず気に入っているのと、謎解き(ストーリーテリング)の部分もしっかり作り込まれていて、話に没頭してしまうんですよね。

練られた刑事物のプロットをコメディタッチでうまくコーティングしてあって、実に食べ応えがあります。

キャラクター達も真実味があり、親近感を持てる。

そういう意味でも、シーズン1で絶対終わってほしくない!

個性的なメインキャラたちのやり取りや活躍をもっと楽しみたい、という氣持ちになってます。

そして、舞台となっているニューヨークの風景が実に小気味好く描かれてるし、

街の素敵な風景やこの作品の穏やかな性質をさらに強調するジャジーでオールドファッションなテーマ音楽・挿入曲もとても氣持ちが良いです。

個人的なことを少し書くと、どういうわけか過去10年くらいはロンドン一辺倒みたいな状況になってる僕なんですが、実は(というほどでもないですが)20年前はニューヨークにすごく憧れてたんですよね。

(当時NHK BSでやっていた”ニューヨーカーズ”というドキュメンタリーの大ファンだった)

劇中に登場する日常のニューヨークの姿を見ているとなんだかその頃の氣持ちを思い出すんです。

あぁ、ニューヨーク、いいなぁ、って。

では、以下からは第1話に登場した注目の英語表現を紹介・解説していきますー。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Actress Monica Barbaro attends the 'The Good Cop' Season 1 premiere at AMC 34th Street on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

使える英語表現その1:簡単な単語でこなれた表現

Give me some credit. I'm walking the line.

この意味わかりますでしょうか?

慣用句って、単語はわかるけど意味わからん!、という状況になりがちですよね。

この表現がまさにその良い例ではないでしょうか?

『Give 人 Credit』:人を信頼する・賞賛する、というニュアンス。

『Walk the line』は、真面目に行動する、という意味の慣用句。

だから、

Give me some credit. I'm walking the line.

(ちょっとは信頼してくれよ、真面目にやってるんだからさぁ)

という感じのセリフです。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Actor Tony Danza attends the 'The Good Cop' Season 1 premiere at AMC 34th Street on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

使える英語表現その2:Doの究極の意味とは?

こちらのフレーズ:

They'd do him if they could.

簡単な単語ほどいろんな意味があるものです。

「Do」もそんな単語の1つ。

ここでのDoは、マーダーミステリー物らしく、”始末する(殺す)”という意味で使われています。

ifとcouldがくっつくと、「〜できるなら」という仮定の意味になるので、

They'd do him if they could.

(可能であれば彼らは彼を始末するだろうね)

というような意味になります!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: (L-R) Isiah Whitlock Jr., Tony Danza, Andy Breckman, Monica Barbaro, Josh Groban, Cindy Holland, and Bill Kottkamp attend the New York Premiere of Netflix's Original Series 'The Good Cop' at AMC Loews 34th Street 14 on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images for Netflix)

使える英語表現その3:超ナチュラルなフレーズ

Rings true.

一言で、超ナチュラルな英語流暢感が演出できるフレーズ。

相手のアイデアや意見に対して同意するかたちで「(おそらく)そうだろうね」という意味で使われるフレーズです。

「確信は持てないけど、あなたの言ってる事は正しい氣がします」というニュアンスになります。

覚えて使ってみて!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Actress Monica Barbaro visits Build to discuss the TV series 'The Good Cop' at Build Studio on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images)

さて、いかがでしたでしょうか?

僕が今一番はまっているドラマ『THE GOOD COP/グッド・コップ』を紹介しました。

だまされたと思って第1話を是非見てみてください。

(という風に書いて、少しでも視聴者を上げ、シーズン1での打ち切りを阻止しようという作戦)

冒頭にも書きましたが、シーズン2製作決定のニュースを心待ちにしています!

川合亮平でした。

