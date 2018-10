悪魔的なおいしさでSNSでも話題！？百千「悪魔のおむすび」現地ルポ【東京駅のおすすめお土産グルメ】

百千(ももち)「悪魔のおむすび」「広島菜」

第二回目は、SNSで話題の「悪魔のおにぎり」を再現した、エキュート京葉ストリート「百千(ももち)」の『悪魔のおむすび』を現地ルポ。

そもそも「悪魔のおにぎり」とは?

悪魔のおにぎりは、日テレ「世界一受けたい授業」に南極ママさん料理人として出演された、渡貫淳子さんの簡単激うまレシピ。天かす、天つゆ、青のりを混ぜたおにぎりで、そのヤミつき感が悪魔的ということで、SNSやレシピサイトなどでも話題になりました。

悪魔のおにぎり「百千」バージョンの『悪魔のおむすび』

おむすび「百千(ももち)」には、さまざまなおむすびがずらり。ウインドウは季節柄ハロウィンの装飾がされていました。おむすびとハロウィン、不思議な感じです。海老がそびえる「えび天むす」の誘惑に負けそうになりながらも・・・

しかし今回の目的はあくまで「悪魔のおむすび(220円税込)」!初志貫徹でゲットしました。

百千「悪魔のおむすび」実食!

さて、「悪魔のおむすび」、早速いただいてみましょう。包みを開くと、フワッと青のりのよい香りがたち、食欲をそそります。つやつやと輝く一粒一粒のお米が神々しい。ふっくらして、見るからにおいしそうです!

これは・・・天かす、青のりもさることながら、おかかやごまがすごくいい仕事をしている気がします。素朴ですが、素材の味が生きていて、すべてが一体となっている。元レシピがSNSで話題となり、ヤミつきになるのも納得です!

東京駅エキュート京葉ストリート「おむすび百千」への行き方マップ

おむすび「百千」のあるエキュート京葉ストリートは、東京駅の中でもちょっとわかりにくいかもしれません。筆者はエキュート東京(サウスコート)と間違えて迷いました。上のマップにもあるように、エキュート京葉ストリートとエキュート東京(サウスコート)は離れています。

ポイントは「八重洲南口の近く」「改札内」「1階」「サウスコートのエキュート東京とは別」です!

おむすび「百千」東京駅店

住所 東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東京駅構内1F 京葉ストリート

電話 03-6268-0518

営業時間 8:00~22:00

※営業時間は京葉ストリートに準ずる。

「悪魔のおむすび(220円税込)」

消費期限 当日中(筆者が購入したときは当日17時まででした)

そして実は・・・ローソンの「悪魔のおにぎり」と食べ比べ!

はい、そして突然ですが食べ比べです。そう、筆者は家路につく電車の中で思い出しました。ローソンでも「悪魔のおにぎり」が発売されたんではなかったっけ?ならばもちろん食べ比べたい。ローソンに立ち寄り、無事「悪魔のおにぎり(110円税込)」をゲット。

左:ローソン「悪魔のおにぎり」/右:百千「悪魔のおむすび」

ローソン「悪魔のおにぎり」

さてさて、ローソンの「悪魔のおにぎり」のお味は?

まず、甘みを感じました。そして、マヨネーズっぽいなにかが入っているようにも感じもましたが、原材料名にはありませんでした。青のりの香りはあまり感じません。もうちょっと天かす感がアップするとうれしいです。ただ、ローソンの「悪魔のおにぎり」は百千の半額ですからね。そう考えると、こちらも今後人気が出そうです。

さらに、食べ途中の写真が「百千」「ローソン」どちらもないのは、写真を撮るのも忘れて一気に食べてしまったから。食べ始めると、なぜかもくもくと最後まで食べきってしまうのです。それだけ後をひくお味ということですよね。

※ちなみに、ローソンの「悪魔のおにぎり」の消費期限は翌日5時でした。

