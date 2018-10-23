戦後沖縄描いた喜劇「タンメーたちの春」全編うちなーぐちで改訂版　12月うるま・浦添公演

沖縄タイムス社はうるま市教育委員会、演劇集団「創造」、浦添市教育委員会と共催で「改訂版 タンメーたちの春」を上演します。戦後沖縄の出来事を描いた喜劇で、２０１６年初演作を再編し、全編うちなーぐちで上演します。ご期待ください。

▽作・又吉英仁、演出・幸喜良秀

▽出演者／當銘由亮、高宮城実人、花城清長、大湾三瑠、東江裕吉、上江洲朝男、伊良波さゆき、小嶺和佳子と舞踊集団

■うるま市公演（うるま市民芸術劇場自主企画事業）

▽日時 １２月１日（土）午後２時、２日（日）午後２時、６時半の３回公演

▽会場 うるま市民芸術劇場燈ホール（全席自由、字幕表示あり）

▽入場料 一般２千円（当日５００円増）、高校生以下無料（要電話予約）

▽チケット取り扱い うるま市教育委員会文化課、沖縄タイムス社読者局文化事業本部・中部支社

主催 うるま市教育委員会、演劇集団「創造」

共催 沖縄タイムス社

■浦添市公演

▽日時 １２月１３日（木）午後６時半

▽会場 浦添市てだこ大ホール（全席自由、字幕表示あり）

▽入場料 一般３千円（当日５００円増）、高校生以下無料（要電話予約）

▽チケット取り扱い リウボウ、コープあぷれ、浦添市てだこホール、沖縄タイムス社読者局文化事業本部・中部支社

主催 演劇集団「創造」

共催 浦添市教育委員会、沖縄タイムス社

▽問い合わせ 演劇集団「創造」、電話０９０（２３９２）０８０４（又吉）、うるま市民芸術劇場（うるま市公演）、電話０９８（９７３）４４００