【韓国】「神仙」 vs 「新村」どっちのソルロンタンを選ぶ？比較してみた！

人気の韓国料理のひとつ「ソルロンタン」。牛骨をコトコトと丁寧に煮込んだ白いスープは、あっさりしていてとても飲みやすく、体が温まるメニューです。朝ごはんにもぴったり。

このソルロンタンには、「神仙(シンソン)ソルロンタン」と「新村(シンチョン)ソルロンタン」という2つの有名チェーン店があります。どちらもどこに行ってもあるという感じで、韓国人に愛されているお店です。

今回はこの2つのチェーン店のソルロンタンを食べ比べてみました。あなたの好みはどちらですか?

あっさりした定番「神仙ソルロンタン」

日本人にも馴染みのある人が多い「神仙ソルロンタン」。明洞のお店はいつも行列ができるほど。大きな駅には必ずあると言ってもいいほど、あちこちにあります。

ソルロンタンといえば、キムチ。神仙ソルロンタンにはテーブルにキムチの箱が設置されます。席に座ると3つのキムチを持ってきてくれますよ。種類はカクテキ、浅漬けキムチと熟成キムチになります。

カクテキはこんな感じに半分くらいの大きさに切ってありますが、大きいので好きな量だけとって、添えられているハサミで好きな大きさに切ります。キムチも大きいままなので好きな大きさにします。

キムチはもちろん食べ放題!そのまま食べてもいいし、ソルロンタンに入れても。カクテキは日本でもよく食べているものと同じ辛さと味、浅漬けキムチは日本人好みのあっさりした味です。熟成キムチは酸っぱくて辛いのですが、なぜかクセになります。

「神仙ソルロンタン」のソルロンタンにはご飯がついてきます。ネギもたっぷり入っているのがわかりますね。ここのソルロンタンはそのまま食べても全く味がしないので、テーブルに設置された塩や胡椒で味を調えます。とにかくあっさりしていて食べやすいので、胃の調子が悪い時に良い感じ。二日酔いの若者とかよく食べています(笑)。

「神仙ソルロンタン」のソルロンタンの牛肉は、脂身が少なめ。とにかくさっぱりしています。茹でてから薄くスライスしたものがたっぷり入っています。ネギも最初から多めに入っていますが、追加注文する韓国人を結構見かけました。これにご飯を入れて食べるのが定番!最初からドバッと入れて、雑炊みたいに食べてもいいですよ。

神仙ソルロンタン

http://www.kood.co.kr/koodci/shinsun/brand.html

麺入りでボリュームたっぷり「「新村ソルロンタン」

もうひとつのソルロンタンのチェーン店が「新村ソルロンタン」です。ここも韓国内に店舗がいっぱいあります。筆者が行ったお店は、多くの俳優さんが所属する事務所の近くにあり、俳優さんたちもよく通われているとか。

もちろん、ここにもキムチはあります!注文した後に2つのツボに入ってきます。右側がカクテキ、左側がキムチです。こちらもハサミで切っていただきます。

ここのカクテキがとにかく大きくて厚い!そして「こんなカクテキ初めて食べた!」と言うくらい味が濃厚。日本のたくあんのように漬け込んだようなしっかりした味と食感です。新村ソルロンタンに来たら、このカクテキは外せません!

ソルロンタン自体は見た目はとてもシンプルで拍子抜けしちゃう感じですね。真っ白なスープに、こちらもご飯がついてきます。ネギは?と思ったら・・・

別添えでツボに入ってきました。こちらのネギは使い放題なのだとか。ネギ好きの方にはたまらないですね!筆者はネギをたっぷり入れてみました。

新村ソルロンタンのソルロンタンの牛肉は、薄切りのバラ肉のようです。脂身がたっぷりで、濃厚な味がします。そして麺が一緒に入っているのが特徴。ご飯を入れようと思ったら、麺が出てきたので驚きました。味は神仙と比べると濃いめ。こちらも塩胡椒で味を整えていただきましょう。麺が入っているのでボリュームたっぷりです。

新村ソルロンタン

http://www.sinchonfood.net

食べ比べて自分の好みを見つけて

今回は韓国でも特に有名なソルロンタンのチェーン店を紹介しました。どちらのお店も24時間営業で、お一人様でも入りやすいのが嬉しいところ。女性でも入りやすい綺麗なお店が多いので、ぜひ2つとも食べ比べてみてくださいね。

ソルロンタンを扱っているお店は他にもあるので、ぜひあなた好みの味を見つけてくださいね。

[All Photos by Kaori Simon]

Do not use images without permission.