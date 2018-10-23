大竹さん（会津高）最優秀　高校生読書体験記県選考会

第三十八回全国高校生読書体験記コンクール県選考会の受賞者が二十二日、発表された。最優秀賞に会津高二年の大竹なぎさん（１７）＝喜多方市＝の「『戦争』と向き合った夏」が選ばれた。

大竹さんは荻原浩さんの「僕たちの戦争」を題材にした。戦時下と現代に生きる二人が入れ替わる話で、大竹さんは主人公たちと自分を置き換え、戦争の恐ろしさなどをつづった。「戦争と自分の生活を引き合わせて考えるのは難しかったが、戦争のない現在の恵まれた環境を大事にしたいとの思いを文章に込めた。自らの考えを的確にまとめる勉強ができた」と語った。

コンクールは一ツ橋文芸教育振興会の主催。文部科学省、全国都道府県教育長協議会、全国高校長協会、集英社、福島民報社の後援。県内七校から千百三十二点の応募があった。

福島市の民報ビルで十八日、選考会を開き、三浦賢一元県高校文化連盟会長、梅野克也県教育庁高校教育課指導主事、荒木英幸福島民報社事業局長が校内選考を通過した二十四作品を審査した。最優秀賞と優秀賞の作品は全国コンクールに推薦される。

最優秀賞以外の受賞者は次の通り。

▽優秀賞＝三浦舜平（安積黎明）梅宮悠悟（会津）長谷川衿奈（須賀川）久保香子（郡女大付）▽奨励賞＝亀谷茉優（安積黎明）高野七歌（聖光学院）西村春花（白河）