アーケードスポーツゲームの名作「フライングパワーディスク：Windjammers」がNintendo Switchで配信開始！
DotEmu(フランス)は、アーケードスポーツゲームの名作「フライングパワーディスク:Windjammers」のNintendo Switch版を、本日10月23日にリリースした。
昨年、PS4/PS Vita向けにリリースされたリメイク作品が、Nintendo Switchにも登場。原作の魅力をそのままに最新プラットフォームへ移植し、現代に蘇らせている。フライングディスクを投げ合い、ゲームセンターのエアホッケーさながら、みんなで熱いバトルを繰り広げよう！
※本作は日本語対応しておりません。
ニンテンドーeショップ内ダウンロードページ
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