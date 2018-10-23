アーケードスポーツゲームの名作「フライングパワーディスク：Windjammers」がNintendo Switchで配信開始！

DotEmu(フランス)は、アーケードスポーツゲームの名作「フライングパワーディスク:Windjammers」のNintendo Switch版を、本日10月23日にリリースした。

昨年、PS4/PS Vita向けにリリースされたリメイク作品が、Nintendo Switchにも登場。原作の魅力をそのままに最新プラットフォームへ移植し、現代に蘇らせている。フライングディスクを投げ合い、ゲームセンターのエアホッケーさながら、みんなで熱いバトルを繰り広げよう！

※本作は日本語対応しておりません。

ニンテンドーeショップ内ダウンロードページ
https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000015035

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