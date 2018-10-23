首都圏の中高一貫校、2018年秋の文化祭日程一覧＜11月＞

首都圏で人気の中高一貫校（一部、附属中学を含む）で、11月に開催される文化祭・学園祭の日程を共学・男子校・女子校別に紹介する。文化祭の見学条件、持ち物は学校ごとに異なるため、気になる学校で行われる文化祭、展示発表会情報は必ず事前に学校Webサイトで確認のこと。チケットや事前申し込みが必要な場合がある。情報はすべて、2018年10月22日時点で公開されているものに基づく。
中学受験に向けて志望校選定の参考に足を運び、中高生活のイメージをふくらませて受験勉強に励んでほしい。
共学校
2018年11月に開催される中高一貫校・共学校の文化祭を紹介する。
成城学園中学校高等学校
2018年11月2日（金）・11月3日（祝・土）
http://www.seijogakuen.ed.jp/news/cequ200000002mul.html
明治学院中学校・東村山高等学校「ヘボン祭」
2018年11月3日（祝・土）
http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/news/2018-75.html
慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部「文化祭」
2018年11月10日（土）・11日（日）
https://www.sfc-js.keio.ac.jp/
青山学院中等部「中等部祭」
2018年11月10日（土）・11日（日）
http://www.jh.aoyama.ed.jp/admission/public_event.html
慶應義塾中等部「展覧会（文化祭）」
2018年11月10日（土）・11日（日）
http://www.kgc.keio.ac.jp/mygsk.html
男子校
2018年11月に開催される中高一貫校・男子校の文化祭を紹介する。
筑波大学附属駒場中・高等学校「筑駒文化祭」
2018年11月2日（金）～11月4日（月）
https://tsukukoma.bunkasai.info/
学習院中等科「文化祭」
2018年11月3日（祝・土）・4日（日）
http://www.gakushuin.ac.jp/bjh/
聖学院中学校・高等学校「記念祭」
2018年11月2日（金）・11月3日（祝・土）
https://www.seig-boys.org/news/30807
早稲田大学高等学院中学部「学習発表会」
2018年11月10日（土）
https://www.waseda.jp/school/jhs/prospective/guidance/#anc_5
女子校
2018年11月に開催される中高一貫校・女子校の文化祭を紹介する。
学習院女子中・高等科「八重桜祭」
2018年11月3日（祝・土）・4日（日）
女子聖学院中学校高等学校「創立113周年記念祭」
2018年11月2日（金）・3日（祝・土）
http://www.joshiseigakuin.ed.jp/news/003435.php
豊島岡女子学園中学校・高等学校「桃李祭（文化祭）」
2018年11月3日（祝・土）・4日（日）
https://www.toshimagaoka.ed.jp/examinee/events/schoolevents/
フェリス女学院中学校・高等学校「フェリス祭（文化祭）」
2018年11月2日（金）・3日（祝・土）
https://www.ferris.ed.jp/nyushi/index.html
東京女学館中学校・高等学校「創立記念祭」
2018年11月10日（土）・11日（日）
http://www.tjk.jp/mh/nyushi/setsumeikai.html
田口さとみ