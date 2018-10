■”学園”をもっと楽しめる!スクール風アイテムからデスク周りで使える実用品まで幅広く取り揃えました♪

今回のカフェ限定アイテムは、楽しい学園ライフにピッタリ! かわいいイラストをフルに活用した「スクール風」アイテムをずらりご用意!

書き味抜群の「ツバメノート」。A4書類が入る「クリアキャリーケース」。「ごほうびスタンプセット」は、生徒たちが大胆にあなたを評価してくれます…自分へのごほうびにも使えるかも?ぜひデスクに1セット!

「学生手帳風メモ帳」は、飲食ノベルティで配布予定の「学生証」がピッタリ入るなりきり仕様。セットで使えば入学気分で楽しさ倍増です♪

まるで学園から剥がしてきたような「ちいさな黒板」も登場! どうやら生徒たちが描いたと思われるラクガキも…? ミニサイズの黒板消しやチョークもセットになっているので、開封次第すぐに、日々のタスク整理にご活用いただけます。

その他トレーディングアイテムとして「アクリルキーホルダー」や、温かいハンドメイドテイストの新商品「刺繍バッジ」をご用意。

ガチャガチャで展開の「缶バッジ」は名コンビや全員集合も含めて全20種! お気に入りの柄を狙おう…!

さあ、カプコンカフェで、Let's study and tea break♪

1. クリアファイル 500円(税抜)

2. アクリルキーホルダー(トレーディング全10種) 800円(税抜)

3. ごほうびスタンプセット 1,500円(税抜)

4. ツバメノート 600円(税抜)

5. 刺繍バッジ(トレーディング全9種) 900円(税抜)

6. ロングタオル 1,800円(税抜)

7. 生徒手帳風メモ帳 1,000円(税抜)

8. クリアキャリーケース 1,500円(税抜)

9. ミニ黒板 2,800円(税抜)

10. 【ガチャ】缶バッジ(全20種) 1回400円

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品のため数量に限りがございます。

※コラボ商品は後日イベント、キャラカプ等にて販売の可能性がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品はブラインドパッケージとなっており、絵柄を選ぶことができません。

■「学園BASARA」コラボ開催概要

店舗:カプコンカフェ イオンレイクタウン店

場所:埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

営業時間:物販 9:00~22:00 飲食 11:00~22:00(L.O.21:00)

問合せ先:048-967-5163

開催期間:「学園BASARA」展開 2018年11月8日(木)~2018年12月5日(水)

公式サイト:http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/

カフェtwitter:https://twitter.com/Capcom_Cafe/

カフェインスタグラム:https://www.instagram.com/capcomcafe/

