刀剑乱舞-ONLIEN-京都的轨迹

本次活动举办时间是9月29日至12月2日，举办地点就是京都著名的旅游胜地－岚山，链接岚山与京都市内的岚电（岚山电车），以及影视拍摄为主题的主题公园东映太秦映画村。

说到京都，大家都会联想到什么呢？古刹，舞妓，还是各种优美的日式庭院呢？然而，本次旅行的主题却是——日本刀与超火的游戏「刀剑乱舞-ONLINE-」。这个秋天，来京都的「刀剑乱舞-ONLINE-」粉的福利来啦！

岚山站－京福电气铁道（岚电）

从京都市内乘坐30分左右的轨道电车，我们就从这座日本古都跑来了景色著名的观光胜地，岚山。说实话，除了小时在鹿儿岛生活的时候乘坐过这种有轨电车外，还真的是很久没有乘坐过了。还曾记得，儿时的老上海也曾有过这种有轨电车，车速不是很快，但是非常便宜。

到了这里，不得不说一下站内的店铺对于本次活动下的功夫了。这次给大家准备的饮料（如图），在杯子上印满了刀剑男士们的家纹。喝完后可以带回家收藏哦！（不用洗！）大家不妨来一杯，尝尝味道～其余各种小物件也值得一看，这里就列举几个给大家瞧瞧吧！

吃饱喝足后，就让我们一起去看看本次活动的主题，来收集一下只此一次的印章收集吧！活动所需要的小册子，大家可以在站里，或者映画村得到。就像下面这样的哦！

收集印章用的小册子

在站的四周，设有类似的盖章处，大家可以像是探险一样去找找盖章的地方。大家一起来的话，倒是可以比一比，谁最先收集到全部印章！收集齐的人，没准儿可以实现愿望（纯属推测）哦！？

夜晚的岚山车站－本次「刀剑乱舞-ONLINE-」特设的家纹彩柱

东映太秦映画村

接着，大家可以乘坐岚电来到四条大宫车站，这里就是可以身临其境的体验拍摄的主题公园——东映太秦映画村啦！（温馨提示：从岚山可搭乘岚电直接到达）

「刀剑乱舞-ONLINE-」粉们感觉如何？身临其境的感觉一下日本刀与游戏的结合，还等什么？京都正在逐渐披上秋装等待着大家的到来。红叶，古刹，和风的街道，当你走在这里，会不会感受到古代的气息呢？

本次采访特别感谢JR东海，在日本刀展期间，也设有往返新干线车票与参观券的旅行套餐，以及500名限定的特设参观旅行套餐。详情参考网页：http://souda-kyoto.jp/travelplan/katana2018_sp/index.html

作者/白博士