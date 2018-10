「フォートナイト バトルロイヤル」は、ソロプレイやチームプレイで、ランダムに選ばれた最大100人のプレイヤーが、1つの島で生き残りをかけて最後の1人になるまで戦いを繰り広げるゲーム。ソロプレイの他、2人や4人のチーム戦にも対応している。

本作が他と一線を画するのは、自らの身を守る居城をつくりあげることができるクラフト要素。プレイヤーは戦場にツルハシ1本を持って臨み、木や建物を壊し素材を入手。手に入れた資材を使うことで、戦闘を有利にする環境をつくりだすことができるようになり、身を守る居城や相手を囲む壁など、アイデアを使って戦場を乗り越えることができる。

パッケージ化された「フォートナイト ディープフリーズバンドル」には、メインゲームの「フォートナイト バトルロイヤル」はもちろん、下記のコンテンツが合わせて収録されている。

「フロストバイト」コスチューム

「フリーズポイント」バックアクセサリー

「チルアックス」ツルハシ

「コールドフロント」グライダー

1,000V-Bucks

■商品スペック

タイトル名:「フォートナイト ディープフリーズバンドル」

プラットフォーム:PS4/Nintendo Switch

発売日:2018年12月13日(木)

価格:3,000円(税抜)

ジャンル:バトルロイヤル

プレイ人数:1人(※インターネット通信プレイ人数 最大100人)

CERO:C

開発会社:Epic Games

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

※記載の内容およびパッケージデザインは変更になる可能性がございます。

※ゲームソフトは入っておりません。

※ゲーム本編「フォートナイト バトルロイヤル」は無料でダウンロードできます。本商品のご購入でゲーム内アイテムの入手が可能となります。

※ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※封入されているプロダクトコードで「フォートナイト バトルロイヤル」と「ディープフリーズバンドル」がダウンロードできます。「フォートナイト 世界を救え」は含まれません。ディープフリーズバンドルは、「フォートナイト バトルロイヤル」でのみ引き換え可能です。V-Bucksは「フォートナイト バトルロイヤル」と「フォートナイト 世界を救え」の両モードでご利用いただけます。コンテンツは全て、1回限りご利用可能なプロダクトコードの入力によりご提供させていただきます。

(C) 2018 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Fortnite, Unreal Engine 4, UE4, and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc in the USA (Reg. U.S. Pat. & TM. Off.) and elsewhere. Published and distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All rights reserved