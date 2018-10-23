畑岡奈紗は15位後退　ルーキー・原英莉花が33人抜き【女子世界ランキング】

10月22日付けの女子世界ランキングが発表された。
国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」で今季5勝目を挙げたアン・ソンジュ（韓国）は、1ランクアップの33位。同大会で4位タイに入ったルーキー・原英莉花は33人抜きの131位に浮上している。
米国女子ツアー「ビュイック LPGA上海」で今季初勝利を果たしたダニエル・カン（米国）は、11ランクアップの18位。2位タイに入ったキム・セヨン（韓国）は前週の15位から5つ順位を伸ばし、約1年3カ月ぶりにトップ10へ返り咲いている。1位はパク・ソンヒョン（韓国）がキープした。
先週は試合のなかった畑岡奈紗は、2ランクダウンの15位。日本勢2番手からは鈴木愛（28位）、比嘉真美子（44位）、成田美寿々（54位）、小祝さくら（77位）と続いている。
【女子世界ランキング】
1位：パク・ソンヒョン (8.11pt)
2位：アリヤ・ジュタヌガーン（8.03pt）
3位：ユ・ソヨン（7.07pt）
4位：インビー・パーク（7.06pt）
5位：ミンジー・リー（5.76pt）
6位：レクシー・トンプソン（5.51pt）
7位：ジョージア・ホール（5.51pt）
8位：ブルック・ヘンダーソン（5.38pt）
9位：フォン・シャンシャン（5.05pt）
10位：キム・セヨン（4.94pt）
15位：畑岡奈紗（4.70pt）
28位：鈴木愛（3.57pt）
33位：アン・ソンジュ（3.24pt）
44位：比嘉真美子（2.25pt）
54位：成田美寿々（1.96pt）
77位：小祝さくら（1.57pt）
82位：菊地絵理香（1.45pt）
87位：上田桃子（1.38pt）
93位：岡山絵里（1.24pt）
131位：原英莉花（0.87pt）