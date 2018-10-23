Official髭男dism、極上の一夜となったアコースティックワンマンライブの映像がMTVで放送決定！

Official髭男dismが10月13日にヒューリックホールで行ったアコースティックワンマンライブ” HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-“の模様が、MTVにて放送されることが決定した。

10月17日に新EP「Stand By You EP」をリリースしたOfficial髭男dism。iTunes、Apple MusicではJ-POPチャート3位を獲得、Billboard AirPlay Chartでは2週連続で1位を獲得、楽曲認識アプリShazamでも日本のチャート1位を獲得するなど、チャートアクションを賑わしている。

今回放送されるライブは、即日チケットが完売したプレミアムなライブ。シックなトーンで彩られたステージに、タキシードに身を包んだメンバーが登場。全曲アコースティックアレンジが施され、グランドピアノやサックス、ウッドベースといった通常のライブでは見せない楽器も、メンバー自らが演奏し披露する極上の一夜となったライブである。

放送をお見逃しなく！

《放送スケジュール》

MTV LIVE: Official髭男dism “HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-”

11月20日（火）19:30－20:30（初回放送）

11月29日（木）19:00－20:00

Official髭男dism VideoSelects

11月20日（火）20:30－21:00

番組URL：www.mtvjapan.com/news/xci6k5/officialhigedandism-mtvlive

■リリース情報

Official髭男dism EP「Stand By You EP」

発売中（2018年10月17日発売）

初回限定盤(CD＋DVD)

PCCA.04716 ¥2,200＋税

通常盤(CD Only)

PCCA.04717 ¥1,200＋税

▼収録曲：

M1.Stand By You

M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ

M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッド・バイ」 主題歌

M4.Stand By You(Acoustic Ver.)

▼DVD収録内容：

「Official髭男dism one-man tour 2018 LIVE DVD」

– selected from 2018.07.05 中野サンプラザホール –

01.ノーダウト

02.Second LINE

03.Tell Me Baby

04.Driver

05.相思相愛

06.たかがアイラブユー

07.115万キロのフィルム

08.犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう！

09.ESCAPADE

10.発明家

◆初回生産分封入特典 :プレイパス

※初回生産分のみの封入となります。確実に手に入れたい方は、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。

※プレイパス対象：

初回限定盤：CD収録曲＆特典DVD

通常盤：CD収録曲

※プレイパスとは？

CDに封入されているプレイパスコードを専用サイトから入力するだけで、スマホで収録曲・特典映像を、簡単にダウンロード・再生することができるサービスです。

詳細はコチラ：http://recochoku.com/playpass/

◆CDショップ予約購入先着 オリジナル特典◆

アニメイト／ゲーマーズ／きゃにめ：アニメ「火ノ丸相撲」 描き下ろしチェンジングジャケット

Amazon ：「Stand By You」オリジナル付箋（グリーン）

HMV/HMV & BOOKS online：「Stand By You」オリジナル付箋（ピンク）

タワーレコード ：「Stand By You」オリジナル付箋（イエロー）

TSUTAYA RECORDS ：「Stand By You」オリジナル付箋（ブルー）

その他応援店：「Stand By You」オリジナル付箋（ホワイト）

全国のCDショップにて発売中の「Stand By You EP」（初回限定盤または通常盤のいずれか）をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

※各種イベントやコンサートでのご予約購入は対象外となります。

●Official髭男dism「Stand By You」

●Official髭男dism「FIRE GROUND」

●Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報

https://lnk.to/SBY

●Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト

https://sby.ponycanyon.co.jp/

【TVアニメ「火ノ丸相撲」番組情報】

原作:川田 「火ノ丸相撲」(週刊少年ジャンプ連載)

総監督:宇田鋼之介、監督:山本靖貴、キャラクターデザイン: 田中紀衣、音楽:ジェイムス下地

アニメーション制作:GONZO、制作:NAS

TOKYO MX 10 月5 日放送開始 金22:00～

AbemaTV 10月5 日放送開始 金22:00～

BS11 10 月5 日放送開始 金23:30～

サンテレビ 10 月5 日放送開始 金23:30～

テレビ愛知 10 月6 日放送開始 土26:50～

TVQ九州放送 10 月5 日放送開始 金25:58～

アニメ公式HP https://hinomaru-zumou.com/

公式Twitter https://twitter.com/hinomaru_zumou

【ドラマ「グッド・バイ」番組情報】

2018年7月14日放送スタート

テレビ大阪 毎週土曜 24：56～25：26

ＢＳジャパン 毎週土曜 24：00～24：30

出演:大野拓朗 夏帆 奥菜恵他

原案：太宰治 原作：羽生生純（実業之日本社刊／リュエルコミックス）

監督:Yuki Saito スミス 安食大輔

脚本:舘そらみ

企画・プロデュース:森川健一

プロデューサー:岡本宏毅（テレビ大阪）宮川宗生（ホリプロ）

チーフプロデューサー:徳岡敦朗（テレビ大阪）津嶋敬介（ ホリプロ）

制作:テレビ大阪 ホリプロ

製作・著作:ドラマ「グッド・バイ」製作委員会

番組ＨＰ：http://www.tv-osaka.co.jp/good-bye/

■LIVE情報

「Official髭男dism one-man tour 18/19」

▼スケジュール

【2018年】

11月07日(水)［神奈川］横浜Bay Hall

11月09日(金)［北海道］札幌cube garden ※追加公演

11月10日(土)［北海道］札幌cube garden

11月17日(土)［香川］高松DIME

11月18日(日)［愛媛］松山サロンキティ

11月22日(木)［島根］松江AZTiC canova

11月24日(土)［鳥取］米子AZTiC laughs

11月25日(日)［広島］広島CLUB QUATTRO

11月28日(水)［埼玉］HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

12月01日(土)［宮城］チームスマイル・仙台PIT (＊)

12月02日(日)［福島］郡山CLUB #9

12月09日(日)［茨城］水戸ライトハウス

12月15日(土)［新潟］新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

12月16日(日)［長野］長野CLUB JUNK BOX

【2019年】

01月11日(金)［大阪］NHK大阪ホール(＊)

01月12日(土)［鳥取］米子市文化ホール(＊)

01月16日(水)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(＊) ※追加公演

01月18日(金)［静岡］Live House 浜松 窓枠

01月19日(土)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(＊)

01月24日(木)［東京］NHKホール(＊)

01月26日(土)［福岡］福岡DRUM LOGOS

01月27日(日)［鹿児島］鹿児島SR HALL

01月31日(木)［大阪］NHK大阪ホール(＊) ※追加公演

02月02日(土)［島根］島根県民会館 大ホール(＊)

(＊)：指定席公演

■Official髭男dism 公式サイト

http://higedan.com/

・Official髭男dism公式Instagram

https://www.instagram.com/officialhigedandism/?hl=ja

・Official髭男dism 公式twitter

https://twitter.com/officialhige

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