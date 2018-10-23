Official髭男dism、極上の一夜となったアコースティックワンマンライブの映像がMTVで放送決定！

Official髭男dismが10月13日にヒューリックホールで行ったアコースティックワンマンライブ” HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-“の模様が、MTVにて放送されることが決定した。
10月17日に新EP「Stand By You EP」をリリースしたOfficial髭男dism。iTunes、Apple MusicではJ-POPチャート3位を獲得、Billboard AirPlay Chartでは2週連続で1位を獲得、楽曲認識アプリShazamでも日本のチャート1位を獲得するなど、チャートアクションを賑わしている。
今回放送されるライブは、即日チケットが完売したプレミアムなライブ。シックなトーンで彩られたステージに、タキシードに身を包んだメンバーが登場。全曲アコースティックアレンジが施され、グランドピアノやサックス、ウッドベースといった通常のライブでは見せない楽器も、メンバー自らが演奏し披露する極上の一夜となったライブである。
放送をお見逃しなく！
《放送スケジュール》
MTV LIVE: Official髭男dism “HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-”
11月20日（火）19:30－20:30（初回放送）
11月29日（木）19:00－20:00
Official髭男dism VideoSelects
11月20日（火）20:30－21:00
番組URL：www.mtvjapan.com/news/xci6k5/officialhigedandism-mtvlive
■リリース情報
Official髭男dism EP「Stand By You EP」
発売中（2018年10月17日発売）
初回限定盤(CD＋DVD)
PCCA.04716 ¥2,200＋税
通常盤(CD Only)
PCCA.04717 ¥1,200＋税
▼収録曲：
M1.Stand By You
M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ
M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッド・バイ」 主題歌
M4.Stand By You(Acoustic Ver.)
▼DVD収録内容：
「Official髭男dism one-man tour 2018 LIVE DVD」
– selected from 2018.07.05 中野サンプラザホール –
01.ノーダウト
02.Second LINE
03.Tell Me Baby
04.Driver
05.相思相愛
06.たかがアイラブユー
07.115万キロのフィルム
08.犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう！
09.ESCAPADE
10.発明家
◆初回生産分封入特典 :プレイパス
※初回生産分のみの封入となります。確実に手に入れたい方は、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。
※プレイパス対象：
初回限定盤：CD収録曲＆特典DVD
通常盤：CD収録曲
※プレイパスとは？
CDに封入されているプレイパスコードを専用サイトから入力するだけで、スマホで収録曲・特典映像を、簡単にダウンロード・再生することができるサービスです。
詳細はコチラ：http://recochoku.com/playpass/
◆CDショップ予約購入先着 オリジナル特典◆
アニメイト／ゲーマーズ／きゃにめ：アニメ「火ノ丸相撲」 描き下ろしチェンジングジャケット
Amazon ：「Stand By You」オリジナル付箋（グリーン）
HMV/HMV & BOOKS online：「Stand By You」オリジナル付箋（ピンク）
タワーレコード ：「Stand By You」オリジナル付箋（イエロー）
TSUTAYA RECORDS ：「Stand By You」オリジナル付箋（ブルー）
その他応援店：「Stand By You」オリジナル付箋（ホワイト）
全国のCDショップにて発売中の「Stand By You EP」（初回限定盤または通常盤のいずれか）をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。
※各種イベントやコンサートでのご予約購入は対象外となります。
●Official髭男dism「Stand By You」
●Official髭男dism「FIRE GROUND」
●Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報
https://lnk.to/SBY
●Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト
https://sby.ponycanyon.co.jp/
【TVアニメ「火ノ丸相撲」番組情報】
原作:川田 「火ノ丸相撲」(週刊少年ジャンプ連載)
総監督:宇田鋼之介、監督:山本靖貴、キャラクターデザイン: 田中紀衣、音楽:ジェイムス下地
アニメーション制作:GONZO、制作:NAS
TOKYO MX 10 月5 日放送開始 金22:00～
AbemaTV 10月5 日放送開始 金22:00～
BS11 10 月5 日放送開始 金23:30～
サンテレビ 10 月5 日放送開始 金23:30～
テレビ愛知 10 月6 日放送開始 土26:50～
TVQ九州放送 10 月5 日放送開始 金25:58～
アニメ公式HP https://hinomaru-zumou.com/
公式Twitter https://twitter.com/hinomaru_zumou
【ドラマ「グッド・バイ」番組情報】
2018年7月14日放送スタート
テレビ大阪 毎週土曜 24：56～25：26
ＢＳジャパン 毎週土曜 24：00～24：30
出演:大野拓朗 夏帆 奥菜恵他
原案：太宰治 原作：羽生生純（実業之日本社刊／リュエルコミックス）
監督:Yuki Saito スミス 安食大輔
脚本:舘そらみ
企画・プロデュース:森川健一
プロデューサー:岡本宏毅（テレビ大阪）宮川宗生（ホリプロ）
チーフプロデューサー:徳岡敦朗（テレビ大阪）津嶋敬介（ ホリプロ）
制作:テレビ大阪 ホリプロ
製作・著作:ドラマ「グッド・バイ」製作委員会
番組ＨＰ：http://www.tv-osaka.co.jp/good-bye/
■LIVE情報
「Official髭男dism one-man tour 18/19」
▼スケジュール
【2018年】
11月07日(水)［神奈川］横浜Bay Hall
11月09日(金)［北海道］札幌cube garden ※追加公演
11月10日(土)［北海道］札幌cube garden
11月17日(土)［香川］高松DIME
11月18日(日)［愛媛］松山サロンキティ
11月22日(木)［島根］松江AZTiC canova
11月24日(土)［鳥取］米子AZTiC laughs
11月25日(日)［広島］広島CLUB QUATTRO
11月28日(水)［埼玉］HEAVEN’S ROCKさいたま新都心
12月01日(土)［宮城］チームスマイル・仙台PIT (＊)
12月02日(日)［福島］郡山CLUB #9
12月09日(日)［茨城］水戸ライトハウス
12月15日(土)［新潟］新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
12月16日(日)［長野］長野CLUB JUNK BOX
【2019年】
01月11日(金)［大阪］NHK大阪ホール(＊)
01月12日(土)［鳥取］米子市文化ホール(＊)
01月16日(水)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(＊) ※追加公演
01月18日(金)［静岡］Live House 浜松 窓枠
01月19日(土)［愛知］日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(＊)
01月24日(木)［東京］NHKホール(＊)
01月26日(土)［福岡］福岡DRUM LOGOS
01月27日(日)［鹿児島］鹿児島SR HALL
01月31日(木)［大阪］NHK大阪ホール(＊) ※追加公演
02月02日(土)［島根］島根県民会館 大ホール(＊)
(＊)：指定席公演
■Official髭男dism 公式サイト
http://higedan.com/
・Official髭男dism公式Instagram
https://www.instagram.com/officialhigedandism/?hl=ja
・Official髭男dism 公式twitter
https://twitter.com/officialhige
【原作コミックが気になったら】
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