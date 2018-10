Official髭男dism、極上の一夜となったアコースティックワンマンライブの映像がMTVで放送決定！

Official髭男dismが10月13日にヒューリックホールで行ったアコースティックワンマンライブ” HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-“の模様が、MTVにて放送されることが決定した。

10月17日に新EP「Stand By You EP」をリリースしたOfficial髭男dism。iTunes、Apple MusicではJ-POPチャート3位を獲得、Billboard AirPlay Chartでは2週連続で1位を獲得、楽曲認識アプリShazamでも日本のチャート1位を獲得するなど、チャートアクションを賑わしている。

今回放送されるライブは、即日チケットが完売したプレミアムなライブ。シックなトーンで彩られたステージに、タキシードに身を包んだメンバーが登場。全曲アコースティックアレンジが施され、グランドピアノやサックス、ウッドベースといった通常のライブでは見せない楽器も、メンバー自らが演奏し披露する極上の一夜となったライブである。

《放送スケジュール》

MTV LIVE: Official髭男dism “HIGEDAN acoustic one-man live 2018 -Autumn-”

11月20日(火)19:30-20:30(初回放送)

11月29日(木)19:00-20:00

Official髭男dism VideoSelects

11月20日(火)20:30-21:00

番組URL:www.mtvjapan.com/news/xci6k5/officialhigedandism-mtvlive

■リリース情報

Official髭男dism EP「Stand By You EP」

発売中(2018年10月17日発売)

初回限定盤(CD+DVD)

PCCA.04716 ¥2,200+税

通常盤(CD Only)

PCCA.04717 ¥1,200+税

▼収録曲:

M1.Stand By You

M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ

M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッド・バイ」 主題歌

M4.Stand By You(Acoustic Ver.)

▼DVD収録内容:

「Official髭男dism one-man tour 2018 LIVE DVD」

– selected from 2018.07.05 中野サンプラザホール –

01.ノーダウト

02.Second LINE

03.Tell Me Baby

04.Driver

05.相思相愛

06.たかがアイラブユー

07.115万キロのフィルム

08.犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!

09.ESCAPADE

10.発明家

◆初回生産分封入特典 :プレイパス

※初回生産分のみの封入となります。確実に手に入れたい方は、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。

※プレイパス対象:

初回限定盤:CD収録曲&特典DVD

通常盤:CD収録曲

※プレイパスとは?

CDに封入されているプレイパスコードを専用サイトから入力するだけで、スマホで収録曲・特典映像を、簡単にダウンロード・再生することができるサービスです。

詳細はコチラ:http://recochoku.com/playpass/

◆CDショップ予約購入先着 オリジナル特典◆

アニメイト/ゲーマーズ/きゃにめ:アニメ「火ノ丸相撲」 描き下ろしチェンジングジャケット

Amazon :「Stand By You」オリジナル付箋(グリーン)

HMV/HMV & BOOKS online:「Stand By You」オリジナル付箋(ピンク)

タワーレコード :「Stand By You」オリジナル付箋(イエロー)

TSUTAYA RECORDS :「Stand By You」オリジナル付箋(ブルー)

その他応援店:「Stand By You」オリジナル付箋(ホワイト)

全国のCDショップにて発売中の「Stand By You EP」(初回限定盤または通常盤のいずれか)をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

※各種イベントやコンサートでのご予約購入は対象外となります。

●Official髭男dism「Stand By You」

●Official髭男dism「FIRE GROUND」

●Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報

https://lnk.to/SBY

●Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト

https://sby.ponycanyon.co.jp/

【TVアニメ「火ノ丸相撲」番組情報】

原作:川田 「火ノ丸相撲」(週刊少年ジャンプ連載)

総監督:宇田鋼之介、監督:山本靖貴、キャラクターデザイン: 田中紀衣、音楽:ジェイムス下地

アニメーション制作:GONZO、制作:NAS

TOKYO MX 10 月5 日放送開始 金22:00~

AbemaTV 10月5 日放送開始 金22:00~

BS11 10 月5 日放送開始 金23:30~

サンテレビ 10 月5 日放送開始 金23:30~

テレビ愛知 10 月6 日放送開始 土26:50~

TVQ九州放送 10 月5 日放送開始 金25:58~

アニメ公式HP https://hinomaru-zumou.com/

公式Twitter https://twitter.com/hinomaru_zumou

【ドラマ「グッド・バイ」番組情報】

2018年7月14日放送スタート

テレビ大阪 毎週土曜 24:56~25:26

BSジャパン 毎週土曜 24:00~24:30

出演:大野拓朗 夏帆 奥菜恵他

原案:太宰治 原作:羽生生純(実業之日本社刊/リュエルコミックス)

監督:Yuki Saito スミス 安食大輔

脚本:舘そらみ

企画・プロデュース:森川健一

プロデューサー:岡本宏毅(テレビ大阪)宮川宗生(ホリプロ)

チーフプロデューサー:徳岡敦朗(テレビ大阪)津嶋敬介( ホリプロ)

制作:テレビ大阪 ホリプロ

製作・著作:ドラマ「グッド・バイ」製作委員会

番組HP:http://www.tv-osaka.co.jp/good-bye/

■LIVE情報

「Official髭男dism one-man tour 18/19」

▼スケジュール

【2018年】

11月07日(水)[神奈川]横浜Bay Hall

11月09日(金)[北海道]札幌cube garden ※追加公演

11月10日(土)[北海道]札幌cube garden

11月17日(土)[香川]高松DIME

11月18日(日)[愛媛]松山サロンキティ

11月22日(木)[島根]松江AZTiC canova

11月24日(土)[鳥取]米子AZTiC laughs

11月25日(日)[広島]広島CLUB QUATTRO

11月28日(水)[埼玉]HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

12月01日(土)[宮城]チームスマイル・仙台PIT (*)

12月02日(日)[福島]郡山CLUB #9

12月09日(日)[茨城]水戸ライトハウス

12月15日(土)[新潟]新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

12月16日(日)[長野]長野CLUB JUNK BOX

【2019年】

01月11日(金)[大阪]NHK大阪ホール(*)

01月12日(土)[鳥取]米子市文化ホール(*)

01月16日(水)[愛知]日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(*) ※追加公演

01月18日(金)[静岡]Live House 浜松 窓枠

01月19日(土)[愛知]日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(*)

01月24日(木)[東京]NHKホール(*)

01月26日(土)[福岡]福岡DRUM LOGOS

01月27日(日)[鹿児島]鹿児島SR HALL

01月31日(木)[大阪]NHK大阪ホール(*) ※追加公演

02月02日(土)[島根]島根県民会館 大ホール(*)

(*):指定席公演

■Official髭男dism 公式サイト

http://higedan.com/

・Official髭男dism公式Instagram

https://www.instagram.com/officialhigedandism/?hl=ja

・Official髭男dism 公式twitter

https://twitter.com/officialhige

