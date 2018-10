【キャッスル ミステリー作家は事件がお好き】に出演していたキャスト達のその後とは？

人気作家キャッスルと、しっかり者の刑事ベケットの男女コンビが人気を博した『キャッスル ミステリー作家は事件がお好き』。キャッスル演じるネイサン・フィリオンと、ベケット役のスタナ・カティックの不仲も話題にのぼりましたが、その後のキャスト達はどうしているのでしょうか。トリビアを含めその後をご紹介します!

ネイサン・フィリオン Nathan Fillion

『バフィー 恋する十字架』では、エンジェル役のオーディションを、BONESのデヴィッド・ボレアナズと競った過去が。その時には、デヴィッド・ボレアナズがエンジェル役を射止め、ネイサンは端役にとどまりました。

『キャッスル』でブレイクした彼は、再びキャッスルのスタッフと手を組み、コメディドラマ『Con Man(原題)』に主要キャストとしてキャスティングされました。

ドラマは打ち切りとなったものの、ドリュー・バリモアと共演した『サンタクラリータ・ダイエット』『世にも不幸なできごと』『モダン・ファミリー』に複数話出演し、2018年には主演ドラマ『The Rookie』がオンエアされました。

NEW YORK, NY - OCTOBER 15: Nathan Fillion attends the Build Series to discuss 'The Rookie' at Build Studio on October 15, 2018 in New York City. (Photo by Dominik Bindl/Getty Images)

スタナ・カティック Stana Katic

セルビア語、フランス語、イタリア語、英語を話せるスタナ・カティック。

自身のルーツがセルビアにあることから、セルビア語を話せることはわかる気がしますが、フランス語とイタリア語も話せるなんて、すごいですよね。

『キャッスル』放送開始時には、ほぼ無名だった女優さんですが、ドラマを機にブレイク。

2015年には元モデル・俳優でありながら、一時期はホームレスも経験したコンサルティング会社を経営したクリス・ブルジャックと結婚しました。

その後は「ストーリー重視の作品に出演したい」という本人の希望に合致した、『アブセンシア FBIの疑心』に主演。こちらは好評につきシーズン2の撮影が決定しています。

また、11月30日にはアメリカでホラー映画『The Possession of Hannah Grace(原題)』の公開も控え、公私ともに順調な様子です。

スタナのインスタより。 幸せそうですねー

スーザン・サリヴァン Susan Sullivan

キャッスルの母であり、舞台女優のマーサを演じたスーザン・サリヴァンは御年75歳!

あまりに若々しいので年齢を知ってビックリしました。

元々、スーザン・サリヴァン自身も舞台女優で、1960年代にはダスティン・ホフマンとブロードウェイの舞台に立っていたこともあったり、プレイボーイのバニーガールだった時期もあったりと中々多彩な経歴の持ち主。

その後は、『The Real O'Neals(原題)』に複数話出演した後、『The Kominsky Method(原題)』という『Dr.HOUSE』のカディ役リサ・エデルスタイン主演のドラマにレギュラー出演しています。

NEW YORK, NY - MAY 18: Susan Sullivan attends the photo call for the upcoming Bucks County Playhouse production of Robert Harling's comedy 'Steel Magnolias' at their rehearsal studio on May 18, 2016 in New York City. (Photo by Walter McBride/Getty Images)

モリー・C・クイン Molly Caitlyn Quinn

16歳の頃から、主人公キャッスルの娘として出演していたモリー。

16歳の少し幼さの残る頃から、23歳まで彼女の成長も見どころの一つでした。

その後は映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』『プリズン・ランペイジ』『Newly Single(映画)』などに出演しています。

現在23歳の彼女は、リアリティーショー『バチェラー』などのプロデューサーエラン・ゲイルと交際中で、その様子をSNSにアップしています。

2016年の年末には二人で仲良く日本で年越しをしたようですよ♪

個性的な雰囲気の彼氏♪ 仲の良さがインスタから伝わってきます♪

ジョン・ウエルタス Jon Huertas

『キャッスル』ではちょっと3枚目なキャラクターを演じたジョン・ウエルタスですが、実は肉体派!

それもそのはず、子役からティーンの間舞台やドラマに出演していたものの、その後アメリカ空軍に入隊し、特殊作戦兵として勤務していたそうです。

現在は、超人気ドラマ『This is US』に出演していますが、プロデューサーとしてショートムービーやテレビ映画なども手掛けていて、さらに音楽活動もしていて歌が得意!

何でもできちゃう、実力派俳優さんです。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: 70th ANNUAL PRIMETIME EMMY AWARDS -- Pictured: (l-r) Jon Huertas arrives to the 70th Annual Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater on September 17, 2018. NUP_184215 (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

シーマス・デヴァー Seamus Dever

シーマス・デヴァーの奥様は、『キャッスル』で共演した女優のジュリアナ・デヴァー。

『キャッスル』でシーマス・デヴァー演じるライアンの恋人ジェニーとして登場し、ドラマの上で結婚。

私生活でも、2人は愛を育み、ゴールインしていたなんて、素敵ですよね。

シーマス・デヴァーは、 『レギオン』などにゲスト出演したほか、DCコミックの新シリーズ『Titans(原題)』に出演中です。

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 06: Actor Seamus Dever (L) and wife, actress Juliana Dever, attend the 14th Annual Les Girls at Avalon on October 6, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Imeh Akpanudosen/Getty Images)

タマラ・ジョーンズ Tamala Jones

『キャッスル』出演後は、『シェイムレス 俺たちに恥はない』『Rebel(原題)』などにゲスト出演していたり、テレビ映画などに出演中。

『キャッスル』では、白衣を着ていたのであまりわかりませんでしたが、実はアメリカではセクシーな美女として有名らしく、セクシーな女性ランキングの上位にランクインしたこともあるそうです。

23歳で脳動脈瘤を患った過去を乗り越えて、現在の活躍があります。

LOS ANGELES, CA - JULY 31: Tamala Jones attends Bossip Best Dressed List Event on July 31, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Gibson III/Getty Images for WE tv )