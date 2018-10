「ヒプノシスマイク」タワーレコードと大規模コラボ！山田一郎（CV: 木村昴）の開店コールも

マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター(C)2018 KING RECORD Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2018 Tower Records Japan Inc.

『ヒプノシスマイク』が、タワーレコードと大規模コラボを行うことが発表された。同作は「マンスリー・タワー・プッシュ」として、全店にコラボポスターが掲出されるほか、店内アナウンスやコラボグッズの販売など、様々な企画が行われる。

今回は、タワーレコードが毎月おすすめのアーティストやアイテムをピックアップして様々な企画を展開する「マンスリー・タワー・プッシュ」として、いま一大ムーヴメントを巻き起こしている12人の声優によるラップ・プロジェクト「ヒプノシスマイク」を大フィーチャー。

タワーレコード店舗では「マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター」として全店に同作のポスターが掲出されるほか、山田一郎(CV:木村昴)による開店コール、Twitterでのポスター抽選プレゼントキャンペーンなどを実施する。

また、タワーレコードで『MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼』を購入すると先着で、オリジナル・ダブル特典として「ヒプノシスマイク× TOWERRECORDS コラボ仕様 dポイントカード」と「ポストカード」が貰えることも決まった。

さらに、今回は「グラフィティー・アート」をテーマにしたヒプノシスマイクとタワーレコードのオリジナル・コラボグッズも発売。すべて本コラボのために描き下ろされた、SDキャラクターや、新規グラフィティーのMCネームデザインを使用したファン必見の商品がラインナップされる。

そして、タワーレコード発行のフリー・マガジン「bounce」の11月25日発行号では同作が表紙に登場し、誌面でも音楽的な視点で総力特集。12月からはTOWER RECORDS CAFE によるコラボカフェまで開催が決定。いよいよバトルシーズンも佳境に入るヒプノシスマイクをタワーレコードでより楽しもう。

◆ コラボレーション開催概要 ◆

1.マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスターを全店で掲出(11/1~)

2.山田一郎(CV: 木村昴)による開店コールを全店でオンエア(11/13~)

3.Twitter抽選で「コラボポスター」プレゼント全店キャンペーン(11/13~)

4.オリジナル・ダブル特典「ヒプノシスマイク×TOWER RECORDSコラボ仕様dポイントカード」&「ポストカード」プレゼント

5.ヒプノシスマイクが表紙を飾るフリー・マガジン「bounce」配布(11/25~)

6.「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × TOWER RECORDSコラボグッズ」発売(11/13~)

7.「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × TOWER RECORDS CAFE」コラボカフェ開催(12月開催予定)

