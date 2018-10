モデルのローラさんがインスタグラムに公開した、全身を赤で統一したコーデが注目を集めています。

■ハロウィン先取りローラ

現在、ロス在住のローラさん。最近はトレーニング動画もアップし、「運動不足でも真似しやすい!」と更新する度に話題になっています。

19日に「ハロウィンのコスチュームなににしようかな」と投稿したのは、大量のかぼちゃに囲まれた1枚。インスタ映えしていますねぇ~!

Halloween is almost there😳😆🎃ハロウィンのコスチュームなににしようかな、、ピーナッツかなぁ、、みんなはなににする⁉️

A post shared by ROLA(@rolaofficial) on Oct 19, 2018 at 12:21am PDT

■「まさかの全身赤コーデ!」

ロスでの生活を日々更新してくれているローラさんは、昨日fumumuで報じた、山田孝之さんのインスタライブ配信に一瞬姿が映り、山田さんとまさかのコラボに歓喜の声が寄せられていました。

22日に投稿したのは、「朝はやーく起きて体を動かすと一日がハッピーになる」のコメントを添えて、ミーティング(打ち合わせ)の前に、トレーニングに向かう姿。

Woke up in the morning went to the farmers market. And I did workout before the meeting. It is my happy Sunday 😝💚❤️ How about you? 朝はやーく起きて体を動かすと一日がハッピーになる❗️😊

A post shared by ROLA(@rolaofficial) on Oct 21, 2018 at 2:28pm PDT

全身赤のコーデでキメたローラの姿にネットでは、「かっこいい!」「どんなファッションでもキマる!」と称賛の言葉が寄せられています。

「ローラだからこそできるスタイルだけど、かっこいい!」

「どんなファッションでもキマるな!」

「ワンポイントで取り入れるのも勇気がいるのに、まさかの全身赤コーデ! さすがローラだわ~」

「私がマネしたら笑いにしかならないから絶対マネできないけど…、堂々と着こなせるのはローラだからだろうな~」

■カズレーザーとコラボ希望

これまでも、セクシーな水着ショットや、人魚にだって変身することもあったローラさん。

I became a mermaid in Hawaii☺️🧜‍♀️🏝🌏🌟#Commercial TBC 今回はとてもすてきなストーリーなCMなんだ。マーメイドは綺麗な海にしか存在しないんだって。

A post shared by ROLA(@rolaofficial) on Oct 8, 2018 at 5:00pm PDT

プライベートでも全身真っ赤でお馴染みの、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんに引けをとらない赤コーデ。

カズレーザーさんは、人気YoutuberのHIKAKINとも赤コーデコラボしていることですし…

馬鹿な! 全速力のHIKAKIN氏は、肉眼には二人に分身しているかのように見えるのか!

A post shared by カズレーザー(@kazlaser) on Jun 20, 2018 at 11:00pm PDT

カズレーザー&ローラ…サマになりそう! ハロウィンには是非ともコラボ希望ですね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)