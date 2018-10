「ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマ」は、2016年10月に発売された「ワールド オブ ファイナルファンタジー」のパワーアップ版。歴代FFキャラクターの「レジェンド」や「ミラージュ」と呼ばれるモンスターが新たに多数加わり、冒険をより一層楽しく盛り上げてくれる。

さらに今作では、主人公レェンとラァンがレジェンドになって戦える、アバターチェンジ機能を搭載。歴代FFの英雄になってバトルを楽しもう!

Nintendo Switch版

Xbox One 版

