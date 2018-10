今回のアップデートでは、ストーリーモードに新ストーリーを追加したほか、交感モードのレベル上限解放、交感モードの新機能となるビハインドストーリーを実装。また、ハロウィンイベントでは、専用のステージ「ゼネティックス・ハロウィンパーティ」で遊べるほか、ログインするだけでアイテムがもらえる「ハッピーハロウィン出席ボーナス」、ステップアップガチャ「Trick or Treat」も実施。

ハロウィンイベント期間中(~10月28日(日))は公式Twitterで、特製アクリルスタンドがもらえるプレゼントキャンペーンも開催している。さらには10月25日(木)からスタートする「人気パンドラ総選挙」では、豪華プレゼントキャンペーンも開催予定だ。

■大型アップデート内容

第1弾アップデート内容:交感モードのビハインドストーリーを実装

今まで語られることのなかったパンドラたちの知られざる素顔を知ることができるビハインドストーリーを新規実装しました! パンドラたちの専用武器を獲得して、戦闘力をアップさせよう!

第2弾アップデート内容:新エピソード開放

ストーリーモードEp11「マークIV」を追加実装しました! さらに、高級パンドラガチャに、新パンドラ「マークIVの暴走:ジーナ・パープルトン」も追加されました!

第3弾アップデート内容:好感度レベル上限開放

交感モードの好感度レベルをLV35まで上限開放し、「愛情」段階まで親密度を上げることができます。

■開催予告!「フリージング エクステンション」人気パンドラ総選挙!豪華サイン色紙ももらえる!

10月25日(木)から人気パンドラ総選挙を開始します! 皆さんの投票により、最も人気の高いパンドラを決定します! 決勝で1位となったパンドラは、後日ゲーム内のガチャで排出率がアップする等の企画を実施予定です!

さらに、豪華商品プレゼントキャンペーンを同時開催いたします! ぜひ、ご期待ください!

■豪華ハロウィンイベント開催!

イベント専用ステージ「ゼネティックス・ハロウィンパーティ」

期間:~11月1日(木)14:59 まで

パンドラの成長に必要な強化アイテム(経験値マリア&昇級マリア)、さらに「聖痕のかけら」が手に入るイベント専用ステージです。お気に入りのパンドラを限界突破させよう!

ハッピーハロウィン出席ボーナス

期間:10月23日(火)~10月31日(水)

期間中に7日間ログインすると、なんと【★5昇級マリア】が手に入る豪華ログインボーナスを実施中です!

ステップアップガチャ「Trick or Treat」

前半期間:10月23日(火)~10月26日(金)14:59

後半期間:10月26日(金)~11月1日(木)14:59

それぞれの期間でしか入手できない、限定ゴスロリ・パンドラが手に入るガチャイベントを開催中です!

■「Trick or Treat」開催記念!特製アクリルスタンドプレゼントキャンペーン!

Twitterプレゼントキャンペーン開催!

なんと抽選で限定1名様に「ゴスロリ Ver.シャルル」「ゴスロリ Ver.アティア」「ゴスロリ Ver.クレオ」特製アクリルスタンド3個セットをプレゼント!

詳細はこちらから:https://fzgex.jp/campaign/

応募期間:10月23日(火)~10月28日(日)23:59まで

