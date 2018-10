「ロックマン」シリーズよりペダル式の“ダストボックス”がカプコン直営アミューズメント施設限定のプライズ景品として登場。インパクトたっぷりの≪E缶柄≫と、ドット絵をあしらった≪ドット絵柄≫の全2種だ。

≪ドット絵柄≫は10月下旬から先行プレイ開始予定の「カプコンネットキャッチャー カプとれ」限定。いち早くGETしたい人は事前登録しよう♪

※先行プレイは、事前登録された方の中から抽選でのご招待となります

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

商品名:ロックマン ペダル式ダストボックス(全2種)

発売日:2018年10月下旬よりカプとれ並びに全国のカプコン直営アミューズメント施設にて展開(ドット絵柄のみカプとれ限定展開)

発売元:株式会社カプコン

取扱先:

カプコンネットキャッチャー カプとれ

https://capcom-netcatcher.com/

カプコン直営アミューズメント施設

http://www.capcom.co.jp/amusement/game/

