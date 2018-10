■「3周年記念毎日10連無料レア召喚」が開催!

FFBEは10月22日(月)で3周年を迎えました。これを記念して10月22日(月)~31日(水)の期間中、毎日1回無料で10連召喚をお楽しみいただけるキャンペーンとなっております。

この他にも、「★5セレクト召喚チケット」や「★5以上確定EX召喚チケット」「トラストモーグリ(すっぴん)」などの豪華アイテム・ユニットが当たる「3周年記念召喚」を開催しており、この召喚に利用できる「3周年記念召喚チケット」を毎日10枚プレゼントしております。そして、10月22日から全国にて新しいTVCMも放映いたします。こちらもあわせてご覧くださいませ。

「3周年記念毎日10連無料レア召喚」 開催期間

2018年10月22日(月)~2018年10月31日(水)23:59

■「3周年記念スペシャルログインボーナス」が開催!

10月22日より「3周年記念スペシャルログインボーナス」を開催しております。期間中にホーム画面にログインすると、「★5以上確定EX召喚チケット」や「トラストモーグリ★4(ALL5%)」など、特別なログインボーナスがもらえます。ぜひこの期間にログインし、特別なアイテムを手に入れてください。

※5:00を過ぎてもログインボーナスが付与されない場合は、ホーム画面に遷移した上でアプリの再起動を行ってください

3周年記念スペシャルログインボーナス 内容

1日目:★5以上確定EX召喚チケット

2日目:ラピス×300

3日目:レア召喚チケット

4日目:トラストモーグリ★4(ALL5%)

5日目:★4以上確定召喚チケット

6日目:ラピス×300

7日目:レア召喚チケット

8日目:トラストモーグリ★4(ALL5%)

9日目:レア召喚チケット

10日目:ラピス×1000

■「アヤカ」と「アイリーン」が新たな装いで登場!

10月23日(火)17時より3周年を記念してFFBE人気キャラクター「アヤカ」と「アイリーン」が新たな装いで新ユニット「晴れ着アヤカ」、「ドレスアップアイリーン」として登場いたします!

「晴れ着アヤカ」または「ドレスアップアイリーン」のいずれか一体が確定で召喚できる「対象★5キャラ1体確定召喚」を開催

開催期間

10月23日(火)17:00~10月31日(水)23:59

「FFBEピックアップ召喚」では11連召喚1回につき、「FFBE限定交換券[H.D]」を1枚プレゼントいたします。「FFBE限定交換券[H.D]」5枚を集めることで「晴れ着アヤカ」、「ドレスアップアイリーン」のいずれか1体を選び、交換することができます。

開催期間

10月23日(火)17:00~10月31日(水)23:59

■「3周年記念!!★5確率5%ユーザーセレクション召喚」が開催!

10月23日(火)17時より「3周年記念!!★5確率5%ユーザーセレクション召喚」を開催いたします。先日実施いたしました「キャラクター人気投票」で上位にランクインしたキャラクターが手に入りやすくなります!★5クリスタルから出現するキャラクターは第1弾~第5弾でそれぞれ異なります。第1弾は「ユウナ」「レーゲン」「アヤカ」のいずれかが確定で出現いたします。

「3周年記念!!★5確率5%ユーザーセレクション召喚」 開催期間・内容

第1弾ユーザーセレクション召喚キャラクター

(10月23日(火)17:00~10月24日(水)23:59)

(10月23日(火)17:00~10月24日(水)23:59) レーゲン(FFBE)

ユウナ(FFX)

アヤカ(FFBE)

第2弾ユーザーセレクション召喚キャラクター

(10月24日(水)00:00~10月25日(木)23:59)

(10月24日(水)00:00~10月25日(木)23:59) ザックス(FFVII)

白蓮の魔道士フィーナ(FFBE)

聖天使アルテマ(FFT)

第3弾ユーザーセレクション召喚キャラクター

(10月26日(金)00:00~10月27日(土)23:59)

(10月26日(金)00:00~10月27日(土)23:59) エアリス(FFVII)

フィーナ&リド2018 夏(FFBE)

桜雲の賢者サクラ(FFBE)

第4弾ユーザーセレクション召喚キャラクター

(10月28日(日)00:00~10月29日(月)23:59)

(10月28日(日)00:00~10月29日(月)23:59) セフィロス(FFVII)

レイン(覚醒せし力)(FFBE)

クラウド(FFVII)

第5弾ユーザーセレクション召喚キャラクター

(10月30日(火)00:00~10月31日(水)23:59)

(10月30日(火)00:00~10月31日(水)23:59) アクスター(FFBE)

アーロン(FFX)

ヒョウ(FFBE)

■レイドイベント「ゴールデンボムラッシュ!」が開催!

10月23日17時よりレイドイベント「ゴールデンボムラッシュ!」を開催いたします。イベントポイントとレイドコインを集めて「レイド召喚」や「イベント限定装備」をゲットしましょう!

レイドイベント「ゴールデンボムラッシュ!」 開催期間

10月23日(火)17:00~10月31日(水)23:59

