元サッカー日本代表・前園真聖氏が『NBA 2K19』を生配信プレイ！実力派プロゲーマーや大人気YouTuberも登場

2Kは、PS4/ニンテンドースイッチ/Windows/Xbox One対応ソフト『NBA 2K19』に関して、YouTubeで公開中の人気動画企画「元サッカー日本代表・前園真聖が本気でNBAに挑んでみた」の最終回を、明日10月24日の21時よりYouTube Liveで生配信すると発表しました。

『NBA 2K19』は、世界で最も売れているNBA公認のバスケットボールゲーム『NBA 2K』シリーズの最新作です。徹底的に追及されたリアルなグラフィックスと試合の感触で、現役のNBA選手たちも試合のシュミレーションで使うことが話題になるほどの人気作となっています。

最終回では、SHAKA氏、くろにゃん氏、コジマ店員氏、猫マグロ氏が登場し、生放送を盛り上げます。さらに豪華なゲスト勢も登場予定とのことですので、お楽しみに!

2K JapanのYouTubeチャンネルで公開中の、バスケ&ゲーム初心者の前園さんが特訓することでどこまで『NBA 2K19』のプレイが上達するかに挑戦する企画「【NBA 2K19】元サッカー日本代表・前園真聖が本気でNBAに挑んでみた」では第1回のプロデューサーと対面したイベント生放送に始まり、シリーズ未経験だった前園氏は様々なゲームモードを体験し、放送の回を重ねるごとにめきめきと腕を上げていきました。 最終回を飾る今回の生放送ではその集大成として特訓の成果を発揮すべく、各ゲーム界の猛者たちが集まり、みんなで楽しく遊びながらも前園さんの実力を図ろうというテーマでお届けします。すっかり『NBA 2K19』にハマった前園氏と一緒に生放送で本作をプレイする豪華ゲストは、ProGamingTeam DETONATOR streamer SHAKA 氏、ゲーム実況プレイヤーであるコジマ店員氏と猫マグロ氏、ProGamingTeam SunSister streamer くろにゃん氏など豪華なゲストたちが参加予定です。 配信内では『NBA 2K19』の様々なゲームモードを遊ぶ予定で、すぐにNBA本場同様の試合が楽しめるゲームモード「QUICK MATCH」や、カジュアルに友達や家族と簡単に遊べるストリートバスケモード「BLACK TOP」を使った 2 on 2 の対決など、仲間と一緒に遊ぶとより楽しめるという『NBA 2K19』の魅力をお伝えいたします。元サッカー日本代表・前園真聖氏と豪華なゲストプレイヤー陣との夢の対決。ぜひ明日10月24日(水)の21時からの生配信をご覧ください。 ◆前園 真聖氏 プロフィール 前園 真聖(まえぞの まさきよ) 生年月日:1973年10月29日 出身地:鹿児島県 趣味:スイーツ、キャンプ、ゴルフ、自転車 ペット:ミニ豚(セブン)、犬(アンジェロ) 1992年鹿児島実業高校からJリーグ・横浜フリューゲルスに入団。1996年、アトランタオリンピック本大会では、ブラジルを破る「マイアミの奇跡」などをチームのキャプテンとして演出、サッカーファンのみならず、広く注目される事となる。ブラジルのサントスFC・ゴイアスEC、韓国の安養LGチータース・仁川ユナイテッドなどの海外クラブでプレーし、2005年5月19日に現役引退を表明。 その後は解説者としてメディア等で活動しながら、ZONOサッカースクールを主催し、普及活動を行う。2009年にはラモス監督率いるビーチサッカー日本代表に召集され現役復帰。同年11月に開催されたUAEドバイでのW杯において、チームのベスト8に貢献した。 現在は、メディアに出演しながらも、ZONOサッカースクールを中心に全国の子供たちにサッカーの楽しさを教えるための活動をしている。ペットはミニ豚。 ◆参加決定ゲストプレイヤー プロフィール ■ProGamingTeam DETONATOR streamer SHAKA https://twitter.com/avashaka 現役時代はFPSタイトルで"World best Sniper"と称された実績をもち、現在はストリーマーとして活動中。ストリーマーとしても海外の大会に招待されることも多数。 ■ゲーム実況プレイヤー コジマ店員 https://twitter.com/kojimatenninn スポーツ実況風ゲーム実況が人気のゲーム実況者。ニコニコ動画で行うバラエティに富んだ生放送も人気。 ■ゲーム実況プレイヤー 猫マグロ https://twitter.com/nekomaguro624 ゲーム、サバゲー、釣り、動物をこよなく愛するゲーム実況者。初心者にもわかりやすいFPS系ゲーム解説を得意とする。 ■ProGamingTeam SunSister streamer くろにゃん https://twitter.com/culo_m サンシスターストリーマー部門所属。普段はTwitchにてLoL配信を主に行う。声マネ・コスプレ・イベントMCも行うマルチストリーマー。 これまでの放送の出演者に加え、最終回生放送は更に豪華なゲスト勢が出演!

『NBA 2K19』は好評発売中。価格は、デジタル版7,580円(税込)、パッケージ版7,800円+税、Xbox One版のみデジタル版7,560円(税込)となります。

また、20周年記念が、デジタル版12,450円(税込)、パッケージ版12,800円+税(数量限定)、XboxOneのみデジタル版12,420円(税込)となります。

なお、通常版・20周年記念エディションともに、対応機種によってデジタル版のみ販売の場合もありますのでご注意ください。

