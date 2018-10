■「古代王の地下遺跡」の最深部(50階)がいよいよ公開!

「古代王の地下遺跡」の最深部である50階までを公開いたしました。50階をクリアすることで踏破ポイントを獲得することができます。踏破ポイントはショップにて、あの人気キャラクター「★3 ちょこ」と交換することができます。さらに最深部の開放に合わせて、各フロアのモンスターの強さや獲得できるフロアポイント、宝箱報酬を調整いたしました。詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

ちょこは覚醒すると通常攻撃が範囲化され、範囲内にいるモンスターを同時に攻撃することが可能になります。

■双璧の鉄人を討伐してファンロン専用装備、セーラ専用装備を手に入れよう!

期間限定で特殊依頼「双璧の鉄人討伐」を実施いたします。クエストやミッションクリアで「戦果ポイント」を集め、ファンロン専用装備「★4 黄龍の手甲」を入手することができます。さらにミッションをクリアすることで、セーラ専用装備「★4 アビスシューター」も入手可能となります。

限定ミッション報酬

鉄人討伐初級ミッション

虹の特大結晶

虹の大結晶など

鉄人討伐中級ミッション

神秘の秘石

虹の特大結晶

各種進化秘石など

鉄人討伐上級ミッション

各種覚醒石など

鉄人討伐超級ミッション

セーラ専用装備「★4 アビスシューター」

★4キャラクター以上ガチャ券

精錬の鉱石

いい精錬の鉱石など

開催期間

2018年10月22日(月)19:00~10月30日(火)23:59

■★5は対象キャラクターのみ出現!

対象キャラクターの確率がUPしたアタッカーピックアップガチャを実施いたします。10連ガチャでは★4以上のキャラクターが1体必ず出現します。★5はピックアップキャラクターのみ出現します。

さらにピックアップキャラクターが出現しキャラクターが重なった場合、キャラクターのレアリティに応じて魂獲得量が増加します。ピックアップキャラクターは、ロール「アタッカー」の4キャラクターになります。

ピックアップキャラクター一覧

ファンロン

トッシュ

セーラ

リア

対象キャラクター魂増加量

★3 通常時 1個→5個

★4 通常時10個→30個

★5 通常時100個→300個

ガチャ販売期間

2018年10月22日(月)19:00~10月30日(火)23:59

■期間限定ハロウィンキャンペーン開催中!

「古代王の地下遺跡」の本リリースを記念して「ハロウィンログインボーナス」「ハロウィン限定ミッション」「ハロウィン精霊石パック販売」を実施いたします。

「ハロウィンボーナス」実施期間

2018年10月22日(月)19:00~10月31日(水)23:59

獲得できるアイテム

ちょこ獲得:ちょこの魂×50

踏破ポイントを300pt入手:踏破ポイント×50

踏破ポイントを700pt入手:踏破ポイント×100

踏破ポイントを1,000pt入手:踏破ポイント×150

踏破ポイントを2,000pt入手:精霊石×500

「ハロウィン精霊石パック販売」販売期間

2018年10月22日(月)19:00~10月31日(水)23:59

■声優直筆のサイン色紙が当たるTwitterキャンペーン第6弾を開催!

本日2018年10月23日(火)より4日連続で声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催いたします。対象期間中に「アークザラッド R」公式Twitter(@arcthelad_r)をフォローし、キャンペーン対象のツイートをリツイートいただいた方から抽選で賞品をプレゼントいたします。第6弾である今回は、「ファンロン」「エゴウ」「イーガ」「ベルドラン」の声優直筆のサイン色紙になります。

キャンペーン期間

2018年10月23日(火)18:30~2018年11月2日(金)23:59

田中美海さん(ファンロン役)

2018年10月23日(火)18:30~2018年10月30日(火)23:59まで

2018年10月23日(火)18:30~2018年10月30日(火)23:59まで 田所陽向さん(エゴウ役)

2018年10月24日(水)18:30~2018年10月31日(水)23:59まで

2018年10月24日(水)18:30~2018年10月31日(水)23:59まで 安元洋貴さん(イーガ役)

2018年10月25日(木)18:30~2018年11月1日(木)23:59まで

2018年10月25日(木)18:30~2018年11月1日(木)23:59まで 武内駿輔さん(ベルドラン役)

2018年10月26日(金)18:30~2018年11月2日(金)23:59まで

