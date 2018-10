■ハロウィンイベント「シャドウズイヴ2018」の開催

2018年10月23日(火)20:00より、ハロウィンを祝う新規イベント「シャドウズイヴ2018」を開催致します。本イベントでは、クエストを達成する毎にイベント限定アイテム「シャドウシール」を獲得することができ、一定数集めることで、ハロウィンにぴったりなさまざまなアイテムをクラフトすることができます。また、同期間中には、毎日、冒険に便利なアイテムがもらえるログインイベントが開催中!ハロウィン一色になったハブ(ロビー)で、Troveの世界を盛り上げましょう!

■第1回☆スタイルコンテストの開催

本日より、「第1回☆スタイルコンテスト」を開催いたします。Troveでは、各装備の性能をそのままに、キャラクターの見た目だけを自由に着せ替えることができます。キャラクター装備の一部であるハット・武器・フェイス・衣装・ウィングを自分なりにコーディネートしTwitterに投稿しましょう!見事入賞された方には賞品をプレゼントいたします。

更に、コンテストの開催を記念して、期間中にログインした方、全員へのプレゼントもご用意しております。作品投稿数に応じてボーナスアイテムが追加されますので、ぜひ皆様のベストコーディネートを奮ってご応募ください!

■ハロウィンアイテムがPS Storeにて登場!

ハロウィンを祝う新規イベント「シャドウズイヴ2018」にあわせて、ハロウィンにぴったりなアイテムパックが登場いたしました!

クリーピークローリークレイニアムパック

1種類のマウント(乗り物)、2クラスのコスチューム、2種類のペット、クレジット(ゲーム内通貨)が含まれるパックです。

スプーキー・スワッグバッグ

1種類のドラゴンエッグ、5種類のマウント(乗り物)、4クラスのコスチュームが含まれるパックです。

ハッピーハロウィンパック1

マウント、ハット、オーラがそれぞれ1種類含まれるパックです。

マウント:アングリーパンプキン

その他、今回のアップデートの追加・調整内容を、以下のお知らせページにて紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

10月23日ver1.08アップデート情報

http://trove.dmm.com/news/detail/4080

