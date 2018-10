■正式リリース開始

「東京コンセプション」は”究極簡単ノーストレスな時間泥棒ゲーム”をコンセプトにした、誰もが気軽に爽快感あふれるバトルを楽しむことができるシンプル操作の3DRPGです。豪華クリエイターや人気声優陣が多数参加し、現代東京を舞台に”人間と妖怪の絆”や”輪廻”を巡る物語をスタイリッシュに描き出しています。

シンプル操作ながら奥深いセミオートバトル

個性豊かな妖怪たちがセミオートで大暴れ!

タップするだけで攻撃技や乱入技、人間と妖怪の合体技「コンパクドライヴ」など多彩なスキルが発動し、戦いを彩る!

さらにガードや回避、キャラクターチェンジも指一本の簡単操作で熱いバトルを楽しもう!

多彩な育成要素で自分だけのパーティーを構築

ユニットとして使用する妖怪をはじめ、装備品やコンビを組む人間など数多くの育成要素が存在!

しっかりと育て上げて自分だけの最強妖怪パーティーを編成しよう!

豪華声優陣によるキャラクターボイス

戸松遥(妖狐タマモ役)

大久保瑠美(雷獣キリノ役)

小倉唯(河童ネネコ役)

岸尾だいすけ(鎌鼬レン役)

花江夏樹(八雲宗介役)

羽多野渉(剣崎晃役)

生天目仁美(和倉紗友里役)

逢田梨香子(加賀越美月役)

大原さやか/小野涼子/河田吉正/木村涼香/呉圭崇/狭川尚紀/佐藤聡美/高野麻里佳/立花慎之介/田中敦子/田辺留依/春名風花/引坂理絵/前田玲奈/真野あゆみ/山田奈都美/竜門睦月他(一部抜粋 敬称略 五十音順)

■スタートダッシュキャンペーン開催

スタートダッシュ召喚

☆3の妖怪ユニットが1体以上、確実に手に入る期間限定の特別召喚です!

開催期間:ゲーム開始から7日間(168時間)

※おひとり様1回限りとなっておりますのでご注意ください。

※召喚の詳しい内容に関しましてはゲーム内お知らせをご確認ください。

スタートダッシュログインボーナス

ゲーム開始から7日間ログインするたび、毎日100~300個(合計1,500個)の結界石をプレゼント!さらに28日目のログイン時には☆3の妖怪ユニットが確定でもらえる召喚チケットをプレゼント!

開催期間:ゲーム開始から28日間

初心者特別ショップ

メニュー内の特別ショップにて妖怪ユニットの育成に役立つアイテムをまとめた特別セットをお得な価格で販売中です。ぜひ序盤の効率的なプレイにお役立てください!

■妖怪大選挙記念召喚

8月26日(日)~9月8日(土)に公式Twitter上で開催された人気投票企画「妖怪大選挙」にて、見事1位に輝いた妖怪ユニット・雪女ユキメの期間限定特別召喚です。召喚1回分の結界石で雪女ユキメが確定し、さらにもう1体排出されます!多くの方の心を掴んだクールビューティーな彼女の魅力を、この機会にぜひお確かめください!

開催期間:10月23日(火)~10月31日(水)15時

※召喚の詳しい内容に関しましてはゲーム内お知らせをご確認ください。

■ガチャがたくさん引ける!全員配布特典

事前登録期間中、予想を遥かに上回る多くの方から事前登録をいただきました。その感謝の気持ちとしまして、ゲームを開始したすべてのプレイヤーの皆様に下記の報酬をプレゼントいたします。

1. 事前登録50万人突破報酬:結界石3,500個(初回時2,000個+30日間毎日50個)

2. リアルイベントゲスト勝利報酬:レア召喚チケット1枚、神器召喚チケット1枚

3. 企業公式中の人総選挙2018応援への感謝の気持ち:結界石250個

※ゲーム内プレゼントボックスよりお受け取りください。

■リリース記念!Twitterフォロー&リツイートキャンペーン

「東京コンセプション」の正式リリース開始を記念して、Twitterフォロー&リツイートキャンペーンを行います。公式Twitterアカウント(@tocon_pr)をフォローし、該当ツイートをリツイート頂いた方の中から抽選で、豪華景品をその場で毎日100名様にプレゼントさせて頂きます。詳細は「東京コンセプション」公式Twitterアカウント(@tocon_pr)をご覧ください。

開催期間:10月23日(火)16:00~10月30日(火)15:59まで“毎日開催”

景品

結界石10,000個(ガチャ40回分)…4名様

App Store&iTunesギフトカード(デジタルコード)500円分…48名様

Google Playギフトコード500円分…48名様

応募方法

1. 「東京コンセプション」公式Twitterアカウント(@tocon_pr)をフォロー

2. 該当のツイートをリツイート

3. リプライ動画で結果を確認

