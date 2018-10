■50万ダウンロード突破記念!「ルビー1,000個」プレゼントキャンペーン実施!

本日、「ヴェンデッタ」はダウンロード数50万を突破いたしました。50万突破を記念し全てのプレイヤーにルビー1,000個をプレゼントさせていただきます。

50万ダウンロード突破記念報酬

全プレイヤーにルビー1,000個

受け取り方法

ゲーム内「郵便」よりお受け取り下さい。(保管期間7日間)

※なお、報酬はアカウント毎に一度しかもらえません。ご了承ください。

受け取り期間

2018年10月23日(火)から2018年10月24日(水)23時59分まで

ヴェンデッタ iOS版ダウンロード

ヴェンデッタ Android版ダウンロード

