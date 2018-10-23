高校野球秋季四国大会　徳島商業は英明、富岡西は高知と初戦川島は志度－松山聖陵の勝者と

高校野球の第７１回秋季四国大会（27日～11月４日）の組み合わせ抽選会が23日、香川県であった。
徳島県勢は、２位校の徳島商業と３位校の富岡西が27日の１回戦から登場。徳島商業は英明（香川3位）、富岡西は高知（高知２位）と対戦する。１位校の川島は2２回戦から登場し、8日に志度（香川２位）と松山聖陵（愛媛３位）の勝者と対戦する。
試合日程
▶１回戦（２７日）
◇レグザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
高知（高知２位）－富岡西（徳島３位）
第２試合（午後０時半～）
志度（香川２位）－松山聖陵（愛媛３位）
◇レグザムボールパーク丸亀
第１試合（午前１０時～）
聖カタリナ学園（愛媛２位）－明徳義塾（高知２位）
第２試合（午後０時半～）
徳島商業（徳島２位）－英明（香川３位）
▶２回戦（２８日）
◇レグザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
帝京第五（愛媛１位）－高知対富岡西の勝者＝①
第２試合（午後０時半～）
川島（徳島１位）－志度対松山聖陵の勝者＝②
◇レグザムボールパーク丸亀
第１試合（午前１０時～）
高松商業（香川１位）－聖カタリナ学園対明徳義塾の勝者＝③
第２試合（午後０時半～）
高知商業（高知１位）－徳島商業対英明の勝者＝④
▶準決勝（１１月３日）
◇レグザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
①の勝者－②の勝者
第２試合（午後０時半～）
③の勝者－④の勝者
▶決勝（１１月４日）
◇レグザムスタジアム（午前１０時～）