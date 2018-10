■新生FOX:テーマは「わかりやすさ」

本作は、韓国サービス時のお客様からの「要望・改善点の反映」×「日本独自仕様」が組み合わされた、全く新しいFOXです。ゲームサイクルや報酬設計を見直し、「わかりやすく・より奥深い」FOXの世界を楽しめるように、再チューニングを行いました。美麗なグラフィック、ド派手な攻撃アクションと、スタイリッシュなスキル連携による超ハイスピードバトルはもちろんの事、操作性の向上や、周回機能の充実等も徹底的に見直し、「より楽しく・より快適な」ゲームプレイをお楽しみいただけます。

■バトルシーン公開!

操作について

操作モードは3種類あります。戦闘中はいつでも切り替える事ができますが、一部のコンテンツや自動周回中の場合は切り替える事ができません。コンテンツや状況に応じて、モードを切り替えてプレイする事をオススメ致します!

手動モード:すべてマニュアルで操作を行う

オートモード:移動・通常攻撃をオートで行う

スキルオートモード:移動・通常攻撃・スキル攻撃・ドローン召喚をオートで行う

なお、どのモードにおいても、アルティメットスキルと、回避はオートで発動できません。戦闘中はいつでもモードを切り替える事ができます。オートモード・スキルモード中であっても、マニュアル操作の入力は可能です。

カメラモードについて

カメラモードは2種類あり、エピソード(シナリオモード)中はいつでも切り替える事が可能です。カメラAがキャラクターを後ろから追いかけるカメラモードです。よりダイナミックな戦闘画面をお楽しみいただけますが、視野が狭い為、視野外から敵の急襲を受ける事があります。カメラBはキャラクターを上からキャラクターを見下ろすカメラモードです。視野が広くとれるので状況把握がしやすくなります。

カメラAに設定した戦闘中画面

カメラBに設定した戦闘中画面

通常攻撃・スキルについて

通常攻撃は通常攻撃ボタンを押すことで発動します。ルーシー、ニア、カイによって攻撃距離や範囲は異なりますが、範囲攻撃となっている為、複数の敵をまとめて攻撃する事が可能です。

スキルは、アクティブスキル・連携スキル・パッシブスキルに分かれています。アクティブスキルは各キャラクター毎に4種類存在し、戦闘にはその中から3種類を使用する事が可能です。

連携スキルは各アクティブスキルにそれぞれ紐づいており、4種類ずつ存在します。連携スキルを設定する事で、アクティブスキルの効果が変化したり、追加スキルが発動して、より多くのダメージを与える事ができるようになります。どのスキルを戦闘に持っていくか、どの連携スキルを設定するかによって戦略性が生まれ、より深みのあるバトルをお楽しみいただけます。

スキル発動中は敵からの攻撃を受け付けず、状態異常もかからない

スキルは最大5段階まで強化可能

回避について

回避ボタンを押すと、キャラクターは緊急回避を行います。操作パッドの入力がない場合は、後ろにバックステップしますが、入力がある場合は、入力方向に向かって回避行動をとります。回避に成功した場合、敵からダメージを受けません。また、ジャスト回避に成功した場合、ジェノサイドモードが発動します。

ジェノサイドモードとは、攻撃を完全に回避するのと同時に、敵を一定時間停止させる事ができる特別な能力の事です。ルーシー・ニア・カイどのキャラクターでも使用する事ができます。ジェノサイドモードが発動すると、時計のようなエフェクトが表示され、一定時間敵の行動が停止します。

この状態になると、一方的に敵を攻撃する事ができるようになり、なおかつキャラクターのスキルクールタイムは止まらずに消費されるので、劣勢の状況を一気に覆す事が可能なほど強力な能力です。

なお、回避にもクールタイムが存在している為、連続して使用する事はできません。またジャスト回避のタイミングはとてもシビアな為、ここぞという時に狙ってみる事をオススメします。

ジャスト回避に成功するとジェノサイドモードが発動する

アルティメットスキルについて

アルティメットスキルは、戦闘中のHITゲージを溜める事によって使用可能となる究極奥義です。HITゲージはHIT数によって上昇し、最大3段階までチャージする事が可能です。発動する際は、1段階から発動可能となりますが、ゲージが溜まれば溜まるほど、威力の高いアルティメットスキルを使用する事ができます。

ルーシーが3段階のアルティメットスキルを発動、威力が高い為、ボスも一撃

(C) GALA JAPAN INC ., FOXGAMES Corporation. All Right Reserved.