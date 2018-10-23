2018さいたまクリテリウム出場選手変更

J:COM presents 2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム（11月4日（日）、さいたま新都心駅周辺にて開催）に出場予定の海外招聘選手および女子選手の2人が出場辞退となり、新たに2人の選手の出場が決定した。
■出場選手変更
【辞退選手】
アントニオ・ペドレロ （モビスター チーム）
上野 みなみ （女子選手）
【追加選手】
ホルヘ・アルカス （モビスター チーム）
中井 彩子 （女子選手）
■選手情報訂正
ホナタン・カストロビエホ（チーム スカイ） さいたまクリテリウム出場歴
【誤】 2018（初出場） → 【正】 2013、2018
山本 哲央（男子ジュニア選手） 所属
【誤】 山梨県立韮崎高等学校 → 【正】 中央大学
J:COM presents 2018 ツー ル・ド・フランスさいたまクリテリウム
開催日：2018年11月4日(日)
開催地：さいたま新都心駅周辺
■主催：さいたま市
■共催：埼玉県、さいたまスポーツコミッション、公益社団法人さいたま観光国際協会、A.S.O.(Amaury Sport Organisation)
■主管 2018 さいたまクリテリウム実行委員会
■競技主管：日本自転車競技連盟