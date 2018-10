■「星と翼のパラドクス」キャラクター紹介動画公開!

プレイヤーとともにゲームに出撃するキャラクター(アズワン)の紹介動画を公開いたしました。

本日公開の動画は「ヒカリ」(CV:小松未可子さん)と「レイカ」(CV:諏訪彩花さん)の動画となっております。残りのキャラクター(アズワン)の紹介動画に関しても順次公開してまいります。

「星と翼のパラドクス」キャラクター紹介動画第1弾

http://starwing.jp/movie.php

(C) SQUARE ENIX SUNRISE(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. / SUNRISE