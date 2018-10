「同盟総力戦」は毎月末に実施するランキングイベントです。開催期間中、戦場で勝利し敵のエリアを占領もしくは自分のエリアを防衛するとランキングポイントを加算。期間終了時点で最も多くのポイントを獲得した同盟が勝利となります。初開催の「同盟総力戦」にて最強の座を手に入れるのは、はたしてどの同盟なのでしょうか。

見事勝利を収めた同盟には、「ゴールドの書(大)」や「経験の書(大)」など、豪華報酬を贈呈いたします。さらに、期間中は個人のランキングポイントも同時集計。個人ランキングに応じて、「同盟総力戦」の報酬でしか手に入らない、貴重な装備「レガリアシリーズ」と交換可能な引換券をプレゼントします。

また、各同盟限定のストーリーパートを実装。「同盟総力戦」開始時と終了時に、魅力的な盟主たちの掛け合いをお楽しみいただけます。

「同盟総力戦」開催期間

2018年10月23日(火)5:00~2018年11月12日(月)4:45

※終了時までに開始している戦場が対象となります。

■ランキングイベント「同盟総力戦」開催!

「同盟総力戦」では、戦場で勝利し敵のエリアを占領もしくは自分のエリアを防衛するとランキングポイントを50ポイント獲得。反対に戦場で敗北すると25ポイント獲得できます。終了時、より多くのポイントを所持していた同盟の勝利となります。「同盟総力戦」は毎月末から20日間にわたって開催し、始まってから10日間を前半戦、その後10日間は後半戦として扱います。

期間中、前半戦は回復アイテム「ハイリジェネレート」、後半戦はそれに加えて「同盟総力戦」で役立つアクセサリが当たる「S1_同盟総力戦チケット」を「同盟総力戦」参加者全員に毎日ログインボーナスとしてプレゼントします。既定の時間になると、戦略マップ上に重要拠点や補給拠点が出現します。重要拠点を占領している間はボーナスタイムとなり、獲得できるランキングポイントにブーストがかかります。

また、補給拠点で戦争を行い勝利すると、便利な回復アイテムが手に入りますが、一度勝敗が決するとその補給拠点は消滅してしまいます。積極的に拠点での戦争に参加しましょう。

「同盟総力戦」開催期間

2018年10月23日(火)5:00~2018年11月12日(月)4:45

報酬(前半戦終了時)

報酬(後半戦終了時)

■個人ランキング報酬「レガリアシリーズ」を手に入れろ!

個人ランキングには同盟内でのランキング、全体でのランキング、部隊ごとでの合算ランキングがあり、それぞれのランキングごとに魅力的な報酬を用意しています。リザルトのスコアによって獲得できるポイントが決まるので、ハイスコアをたたき出して一気にポイントを稼ぐもよし、コツコツ地道に積み重ねるもよし。自分なりの戦略でランキング上位を狙いましょう。

同盟内でのランキングで好成績を収めると、ガチャでは入手できない特別な装備「レガリアシリーズ」と交換できる引換券が手に入ります。

レガリア装備(男)

レガリア装備(女)

報酬の詳細

http://www.fantasyearthgenesis.jp/information/detail/?information_id=79

■「戦場の加護」&アクセサリ「天使の羽」でポイントボーナスGET!

「戦場の加護」を使用すると、リザルトにて多くの恩恵を受けられます。通常は1日2回限定の使用となりますが、アイテム「加護のしずく」もしくはオーブを消費すると、「戦場の加護」を回復できます。また、「同盟総力戦」用のアクセサリ「天使の羽」が登場。「天使の羽」は、2018年11月2日(金)より開始する、期間限定のアクセサリガチャにて入手できます。

アクセサリガチャは「同盟総力戦」後半戦にて配布する「S1_同盟総力戦チケット」、もしくは300オーブを消費してご利用いただけます。「天使の羽」を装備した状態で戦争へ参加すると、獲得できるランキングポイントにボーナスがかかります。アクセサリのボーナス効果は、今回の「同盟総力戦」が終わると効果を失いますが、アクセサリとして使用することが可能となります。なお、「同盟総力戦」ごとにボーナス効果のあるアクセサリは変動します。

天使の羽(白)

■「同盟総力戦」へのストーリーパート実装!

「同盟総力戦」開始時に、自分の所属同盟の限定ストーリーをお楽しみいただけます。また、「同盟総力戦」に参戦しポイントを獲得した方限定で終了時のストーリーを見ることができます。ぜひ参戦して魅力的な盟主たちの掛け合いをチェックしましょう。

ストーリーの結末はランキング次第!

■武器・防具ガチャ「デリオスシリーズ」ピックアップ実施!!

武器・防具ガチャ「デリオスシリーズ」のピックアップキャンペーンを実施します。「デリオス」は主に支援重視のスキルがそろった、テクニカルな武器となります。下記の期間にてピックアップキャンペーンを実施しますのでお見逃しなく。

「デリオスシリーズ」ガチャピックアップ期間

2018年10月19日(金)18:00~2018年10月31日(水)17:59

「デリオス」武器一覧

片手剣…相手を吹き飛ばすスキルを持っており、支援重視の方にお勧めです。

大剣…扱いやすいスキル構成でバランスがとれた武器です。

短剣…敵を毒状態にしてじわじわとダメージを与える、火力重視の方向けの装備です。

弓…敵を弱体化させるスキルを多く持ち、デバフ重視の戦法を取ることができます。

杖…敵を弱体化させるスキルを持ち、デバフ効果で味方の支援ができます。

デリオス装備(男)

デリオス装備(女)

ファンタジーアース ジェネシス iOS版ダウンロード

ファンタジーアース ジェネシス Android版ダウンロード

(C) ASOBIMO,Inc.(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.