本タイトルは、PS4/Nintendo SwitchタイトルとしてリリースしたシミュレーションRPG「魔界戦記ディスガイア5」を、PC向けに遊びやすく最適化したタイトルです。

配信開始から10月30日(火)までの間、定価3,980円(税込)のところ25%オフの2,985円(税込)でお買い求めいただけるセールを実施!

■「魔界戦記ディスガイア5」とは

「ディスガイア」シリーズ、第5作目。テーマは、“復讐と叛逆”、そして“魔王集結”。数多に存在する各魔界の個性豊かな魔王達が集結し、宇宙全土を支配する史上最凶の魔帝に反旗を翻す!

「億超えダメージ」や「レベル9999」をはじめとする、「魔界戦記ディスガイア」シリーズお馴染みの“ぶっ飛んだゲーム性”はもちろん健在!史上最凶のやり込みプレイがお楽しみいたけます。

