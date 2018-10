「アート・オブ・コンクエスト」は、全世界150ヶ国以上で配信され、累計2500万ダウンロードを突破する本格ストラテジーRPGで、日本での初配信が予定されている。

空から降り注ぐ弓、そびえ立つ氷の壁など、従来のストラテジーゲームには見られない新感覚のバトルを楽しむことができる。また、バトルの鍵を握る強力なドラゴンを一から育成可能だ。その他にもオンライン対戦のPvPでは、全世界のプレイヤーと戦うことが可能できる。

この度、日本での事前登録開始を記念し、事前登録者数に応じてゲーム内アイテムを配布するキャンペーン等が実施される。

■「事前登録開始記念キャンペーン」概要

事前登録開始記念キャンペーン!フォロー&RTで豪華賞品をプレゼント

公式Twitterをフォローし、期間中に対象のツイートをRTした方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼントいたします。

実施期間

2018年10月23日(火)17:00~2018年10月28日(日)23:59まで

事前登録者数に応じてゲーム内アイテムを全員にプレゼント!

事前登録数に応じて、各種ゲームアイテムを全員にプレゼントいたします。

フォロワー数3万人突破でゲーム内アイテムを全員にプレゼント!

Twitterフォロワー数が3万人を突破すると、各種ゲームアイテムを全員にプレゼントいたします。

