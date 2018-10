野口啓代が自身のInstagramを更新し、動画とともに快勝コメントを綴った。

「This is my Final Video of Worldcup Wujiang🧗🏻‍♀️🇨🇳LWC Wujiangの決勝動画🎥✨コンペで久々に出しきれて気持ちよかったーーー😍‼️」

東京五輪を目指し、日本のクライミング界を牽引する野口の奮闘にさらなる期待が寄せられる。

【動画】野口啓代 快勝を綴る | スポーツブル (スポブル)