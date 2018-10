アプリ配信から5周年を記念して、さまざまな特別キャンペーンを開催!オーダーチケットやGOLDなどをたくさんもらえるチャンス!5年間ありがとうございます!今後もよろしくお願いいたします!11月よりほかのキャンペーンも順次開催予定、お見逃しなく!

■「5周年記念スペシャルログインボーナス」開催!

最大55回カーオーダーが無料!豪華ログインボーナスがスタート!11回無料カーオーダーチケットやGOLDなどがもらえる「5周年記念スペシャルログインボーナス」を開催!期間中、ログインした日数に応じて、下記の豪華ゲーム内アイテムをプレゼントします。

開催期間:開催中~2018年12月14日(金)23:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

ログインボーナス一覧

1日目:5周年記念11回無料カーオーダーチケット

2日目:Anniversary復刻チケット×10

3日目:ガソリン(S)×5

4日目:[15]VBフルチューンエンジン

5日目:ニトロ×50

6日目:強化キット05

7日目:200メダル

8日目:5周年記念11回無料カーオーダーチケット

9日目:Anniversary復刻チケット×10

10日目:ガソリン(S)×5

11日目:[15]トランスミッション(スポーツ)+4

12日目:500000コイン

13日目:強化キット05

14日目:[15]レーシングタイヤ275/35

15日目:5周年記念11回無料カーオーダーチケット

16日目:Anniversary復刻チケット×10

17日目:200メダル

18日目:[15]大容量ニトロキット/60hp

19日目:500000コイン

20日目:強化キット05

21日目:500メダル

22日目:5周年記念11回無料カーオーダーチケット

23日目:Anniversary復刻チケット×10

24日目:ニトロ×50

25日目:[15]DR-ECU-Pro(ver 3.8)

26日目:500000コイン

27日目:500メダル

28日目:Anniversary復刻チケット×10

29日目:500GOLD

30日目:5周年記念11回無料カーオーダーチケット

■「5周年記念11回無料カーオーダー」開催!

「5周年記念11回無料カーオーダーチケット」で挑戦できる「5周年記念11回無料カーオーダー」を開催!本オーダーには、GOLDオーダーから登場する車をラインナップ!無料で車を11台手に入れる大チャンス到来!

開催期間:開催中~2018年12月21日(金)13:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「Anniversary復刻オーダー」開催!

「Anniversary復刻チケット」で挑戦できる「Anniversary復刻オーダー」を開催!本オーダーには、過去の周年記念アバターや車をラインナップ!滅多に無いAnniversary仕様車獲得のチャンスをお見逃し無く!

開催期間:開催中~2018年12月21日(金)13:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「Rollin' 35~史上最強の敵~」開催!

名車「NISSAN GT-R R35」が集結したボスバトルイベントを開催!さらにドリスピ初の☆7High SPEC車が登場!ドリスピ史上、最強の車☆7<NISSAN GT-R R35“不知火”>ゲットのチャンス!

今回の目玉報酬はLv.100のボス撃破で獲得できる「ホイールチケット #1」40枚と超本気のボスを倒すと低確率でドロップする<NISSAN GT-R R35>!さらに最終ランキングTOP100位以内で<NISSAN GT-R R35“不知火”>が必ずもらえる!立ちはだかるボスを倒し、豪華報酬をGETしよう!

NISSAN GT-R R35

NISSAN GT-R R35“不知火”

開催期間:開催中~2018年11月6日(火)22:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

「Rollin' 35~史上最強の敵~」の主な車両を紹介

その姿を見た者はいるが、不知火の様に近づく事はできないという伝説の車<NISSAN GT-R R35“不知火”>

華やかな外見に加えて性能も強化されたハロウィン仕様のFD3S<RX-7 FD3S-Version Halloween->

待望の☆7<Jack-o-Drifter>が登場!撃破ポイント報酬を集めて☆7車にしよう!

■「ボスバトルGOLDオーダー1」開催!

「ボスバトルGOLDオーダー1.」は、<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>と<RX-7 FD3S-Version Halloween->を獲得できるチャンス!

【STEP1】半額でオーダー可能!

【STEP2】<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がSTEP1より確率UP!

【STEP3】<RX-7 FD3S-Version Halloween->の☆5~☆6の車両が1台確定!<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がステップ1より確立UP!

【STEP4】<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がSTEP3より確率UP!

開催期間:開催中~2018年11月8日(木)13:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「ボスバトルGOLDオーダー2」開催!

「ボスバトルGOLDオーダー2.」は、<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>と<NISSAN GT-R R35>、<NISSAN GT-R NISMO R35>を獲得できるチャンス!

【STEP1】半額でオーダー可能!

【STEP2】<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がSTEP1より確率UP!

【STEP3】<RX-7 FD3S-Version Halloween->の☆5~☆6の車両が1台確定!<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がステップ1より確立UP!

【STEP4】<NISSAN GT-R R35“Tachyon”>☆6がSTEP3より確率UP!

開催期間:開催中~2018年11月8日(木)13:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■NISSAN GT-R R35“不知火”チャンスオーダー

各チャンスオーダーに記載された確率で<NISSAN GT-R R35“不知火”>を入手できるオーダーを開催!チケットはボスバトルイベント「Rollin' 35~史上最強の敵~」にてランキング対象者にプレゼント!さらに、「ドリスピBB」のTOP100入賞者は、<NISSAN GT-R R35“不知火”>が必ずもらえる!より高いランキングを目指し、走りまくろう!!

開催期間:開催中~2018年11月13日(火)13:59(予定)

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■5周年記念特設サイトがオープン!

ドリスピ5周年を記念して、特設サイトがオープン!特設サイトでは、アプリ内で行われている5周年記念祭の情報をお届け!ぜひ一度ご覧ください!

特設サイトはこちら

https://drispi.bngames.net/jp/5thcp/

ドリフトスピリッツ iOS版ダウンロード

ドリフトスピリッツ Android版ダウンロード

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, vehicles,models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.