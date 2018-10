【何が原因？】大ヒットドラマを自ら降板した11人のスターたち

海外ドラマを見ていると、主役級のキャラが突然いなくなる…というショックな展開がしばしば。視聴者はビックリすると同時に、舞台裏に隠された降板の理由が気になりますよね。その中でも、今回は自分の意思で人気ドラマを去ったスター11人をご紹介!※降板キャストに関するネタバレを含みますので、ご注意ください。

2018年、人気ドラマの主役たちが続々と降板。

『ウォーキング・デッド』をシーズン9で降板する、アンドリュー・リンカーン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 27: Andrew Lincon arrives at the Premiere Of AMC's 'The Walking Dead' Season 9 at the DGA Theater on September 27, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

『SUITS』のパトリック・J・アダムスやメーガン・マークル、『ウォーキング・デッド』のアンドリュー・リンカーンやローレン・コーハンなど、大ヒットドラマのメインキャスト降板が相次いだ2018年。

彼らの共通点は、全員が「自分の意思で降板を決めた」ということ。

「大ヒットドラマを去るなんてもったいない!」とも思えますが、過去にも自ら番組を去った海外ドラマスターはたくさんいます。

それでは、彼らが降板を決める理由には、一体どのようなものがあるのでしょうか?

以下より、人気ドラマを去った元キャスト11人についてご紹介します!

『The O.C.』ミーシャ・バートン

Mischa Barton during 'The O.C.' Season Finale Party at Falcon in Hollywood, California, United States. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

大ヒットドラマ『The O.C.』のマリッサ役で一世を風靡したミーシャ・バートン。

第1話が放送されてすぐに大ブレイクし、全米で"It Girl(イットガール)"と呼ばれる注目の若手女優になったたものの、わずか3シーズンで降板。

ミーシャは番組を去った後、「私のキャラクターはたくさんつらい経験をした。これ以上彼女がすべきことはないわ」とAccess Hollywoodに語りました。

また、番組であまりいい時間を過ごせなかったことを認めており、2016年に出演した『Dancing With The Stars』では、「もう自分がこの仕事を楽しんでいるか分からないと感じる段階に来ていたの。」と当時のことを振り返りました。

その後は1年休業して、故郷イギリスに帰国。

激やせと激太りを繰り返したり、精神科病院に入院したりと見た目も変わってしまい、私生活もキャリアも下降気味だったミーシャ。

本人としては番組をやめる必要があったのかもしれませんが、その後のアップ&ダウンを考えると「降板はもったいなかった」と思わずにはいられません・・・!

『NYPDブルー』デヴィッド・カルーソ

NYPD BLUE - 'Dead and Gone' - Airdate: November 1, 1994. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)DENNIS FRANZ;DAVID CARUSO

12シーズン続いた名作ドラマ『NYPDブルー』で、ジョン・ケリー刑事を演じたデヴィッド・カルーソ。

第1シーズンはエミー賞を含む多くのアワードにノミネートされ、デヴィッド自身もゴールデングローブ賞主演男優賞に輝きました。

デヴィッドは次のシーズンのギャラとして、これまでの倍以上にあたる10万ドルを要求。

しかしながら、ギャラ交渉は決裂し、シーズン2では4話分だけ出演して番組を去ることとなりました。

その後8年間は、出演作で主役の座につくことができなかったものの、2002年『CSI:マイアミ』の主人公ホレイショ・ケイン役に抜擢。

10シーズン続いた『CSI』のギャラは1話37万5000ドルだったとのこと!

2011年最も稼いだTV俳優では7位にランクインし、ようやくデヴィッドも満足できたことでしょう。

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』ニーナ・ドブレフ

LOS ANGELES, CA - JANUARY 11: Actress Nina Dobrev poses with Favorite TV Drama Actress Award for 'The Vampire Diaries' in the press room during the 2012 People's Choice Awards at Nokia Theatre L.A. Live on January 11, 2012 in Los Angeles, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』で主人公のエレナ役を演じた、ニーナ・ドブレフ。

番組のヒット後は全米の若者から絶大な支持を得て、ティーン・チョイス・アワードなどの賞では合計15回受賞を果たしました。

しかし2015年、ニーナはシーズン6で降板することをインスタグラム上で発表。

当初から契約が終了したら去るつもりだったものの、なかなか踏み切れなかったよう。

のちにニーナは、「降板することは私をいっそう怖がらせたの。もう仕事が得られなかったらどうしよう?という恐怖を感じていたわ。そんなことにならないよう5倍ハードに働こうって思ったの。」と語りました。

降板後は『トリプルX:再起動』などの映画に出演し、2019年にはCBSのシットコム『Fam』で主演を務めます。

ニーナのように美しさと実力を兼ね備えていても、「長いシリーズを終えたら仕事がなくなる」という不安は拭えないのですね・・・。彼女にとって、ヴァンパイア以来のドラマ主演となる次回作が楽しみです!

『ギルモア・ガールズ』ジャレッド・パダレッキ

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE4OTY1MzYzN15BMl5BanBnXkFtZTgwNzU5NDMwMjE@.V1SY1000SX733AL_.jpg

『ギルモア・ガールズ』で主人公の最初の恋人ディーン役を演じた、ジャレッド・パダレッキ。

惜しくもシーズン5で番組を去ることになりましたが、2016年のリブート版『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』にカメオ出演したことで話題になりました。

ジャレッドが同作を降板した理由は、『スーパーナチュラル』の主役に抜擢されたため。

同作は世界中にファンを生み、現在本国でシーズン14を放送中のロングランヒットとなりました。

ジャレッドにとって、『ギルモア・ガールズ』は成功の足がかりとなった番組。

途中で去ってしまったものの、復活版への出演でキレイに幕を閉じることができました。

『グレイズ・アナトミー』サンドラ・オー

GREY'S ANATOMY - 'Do You Know?' - Cristina imagines the two routes her life can take based on one decision she makes. Meanwhile one of the hospital's patients decides whether or not to live, on 'Grey's Anatomy,' THURSDAY, MARCH 27 (9:00-10:00 p.m., ET) on the ABC Television Network. (Danny Feld/ABC via Getty Images)JESSE WILLIAMS, SANDRA OH

『グレイズ・アナトミー』で10シーズンに渡りクリスティーナ・ヤン役を演じた、サンドラ・オー。

同作でエミー賞助演女優賞に5度ノミネートされ、2006年にはゴールデングローブ賞を受賞しました。

そして2014年、サンドラは番組を降板。

その理由は、「自分がしたいことは全てやった」という達成感を味わい、キャラクターの物語にも満足したからだそう。

シーズン14まで続く今も、劇中で"クリスティーナ・ヤン"の名前が出てくるほど重要かつ偉大なキャラだったので、本人が「十分にやり切った」と感じたのは納得。

現在、サンドラはBBCアメリカの『Killing Eve』で主演を務め、今年のエミー賞ではアジア人として初めて主演女優賞にノミネートされました。

ノミネート発表後は、元共演者のエレン・ポンペオ(メレディス役)やジャスティン・チェンバース(アレックス役)が喜びのメッセージを送るなど、今なおグレアナファミリーと良い関係が続いているようです。

『グレイズ・アナトミー』T・R・ナイト

UNITED STATES - APRIL 24: GREY'S ANATOMY - 'Grey's Anatomy' concludes the season with a shocking two-hour telecast, THURSDAY, MAY 14 (9:00-11:00 p.m., ET) on the ABC Television Network. In the second part, 'Now or Never' (10:00-11:00 p.m.), George delivers stunning news to Bailey, sending shockwaves throughout the hospital, and Izzie's friends anxiously await her recovery from surgery. Meanwhile Bailey is surprisingly displeased after being accepted into the pediatric fellowship program, and the victim of a near-fatal traffic accident brings the talents of Seattle Grace's doctors together. (Photo by Scott Garfield/ABC via Getty Images)

『グレイズ・アナトミー』でジョージ・オマリー役を演じていた、T・R・ナイト。

初代インターンとして登場し、シーズン5まで出演していましたが、番組の人気絶頂期に降板してしまいました。

2009年、ナイトがEntertainment Weeklyに語ったところによると、降板の真相はショーランナーであるションダ・ライムズとの間に「コミュニケーションの断絶」を経験したことと、ジョージの登場回数が減ってしまったこと。

過去には、元共演者のイザイア・ワシントン(バーク役)が同性愛者であるナイトをののしった事件もあり、グレイズ・アナトミーの環境は彼にとって良くなかったのかも知れませんね。

しかし、2017年にはABCドラマ『The Catch』に出演し、再びションダ・ライムズ作品にカムバック。

その後はナショジオのドラマ『ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン』と『ジーニアス:ピカソ』に出演し、2019年には、シカゴ・シェイクスピア・シアターで『夏の夜の夢』の舞台に参加する予定です。

『グレイズ・アナトミー』キャサリン・ハイグル

GREY'S ANATOMY - ABC's 'Grey's Anatomy' stars Katherine Heigl as Isobel 'Izzie' Stevens. (Photo by Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

『グレイズ・アナトミー』で同じく初代インターンのイジー役を演じた、キャサリン・ハイグル。

2007年には同作でエミー賞助演女優賞を受賞しました。

キャサリンは番組出演時から『幸せになるための27のドレス』など多数の映画に出演し、”新ロマコメ女王”とまで呼ばれていたため、かねてから「グレアナを去るのでは…?」が噂されていました。

最終的には、2010年にシーズン6で番組を降板。しかし理由は「キャリア」ではなく、自身の「家族」でした。

Good Housekeeping誌のインタビューで、キャサリンは当時のことを「優先順位がめちゃくちゃになっているように感じていたわ。私はとても多くの時間とエネルギーを仕事に注いでいたけど、家族が第一だと信じるよう育てられたの。」と振り返り、仕事より家庭を優先させるために辞めたと明かしました。

番組降板後は、引き続き映画やTVドラマに出演するものの、あまりパッとせず・・・。

しかし、2018年に『SUITS/スーツ』シーズン7の新キャストとして、久しぶりに人気シリーズのレギュラーをゲット。

キャサリンは今でもグレアナでの日々を「恋しい」と思うらしく、ファンとしてはシリーズ終了前にカメオ出演してくれたら…と願うばかりです。

『ザット70'sショー』トファー・グレイス

403627 20: Actor Topher Grace attends the 'That ''70's Show' party celebrating the show's 100 episode April 10, 2002 in Los Angeles, CA. The show will air April 30, 2002 on Fox Television. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

ミラ・クニスやアシュトン・カッチャーを輩出した人気シットコム『ザット70'sショー』で、エリック役を演じたトファー・グレイス。

主人公でありながら7シーズンで番組を去った理由は、十分経済的に安定していたからだそう。

2018年、トファーはIndiwireに次のように語りました。

「5〜6年前に自分の人生を考えていた時、現在の妻である1人の女性に出会ったばかりだったんだ。すごく自信にあふれ気分が良くて、ふと長年シットコムに出られたことは本当にラッキーだったと思ったよ。当時は本当にこれ以上お金は必要ないと悟ったんだけど。」

しかしトファーの降板については、キャリアアップやキャストとの不仲が原因かと噂されてきたので、経済的な安定だけが理由ではない気もします…。

降板後は長い間メジャーな役を得られず、キャリアは低迷気味だった印象。

しかし2018年、批評家から高評価を受けたスパイク・リー監督の映画『ブラッククランズマン』に出演し、再び仕事が軌道に乗り始めました。

『ザット70'sショー』の元主役として、今後ミラやアシュトンに負けないぐらいの活躍に期待したいですね!

『となりのサインフェルド』ジェリー・サインフェルド

SEINFELD -- Season 7 -- Pictured: Jerry Seinfeld as Jerry Seinfeld (Photo by Andrew Eccles/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

米国民から圧倒的な人気を誇るシットコム『となりのサインフェルド』で、フィクションの自分を演じたジェリー・サインフェルド。

ジェリーはシーズン9で降板を決めたと同時に、番組自体も終了させました。

その理由は、最高の状態で終わりを迎えたかったからだそう。

1997年、ジェリーはNew York Times誌に「僕は番組をこれまでと変わらぬピーク時に終わらせたかったんだ。物語の最後にはありがたみが欲しかった。」と、シリーズ終了の裏側を語りました。

本作が未だに "テレビ史に名を刻むドラマ" として高い支持を得ているのは、作品の素晴らしさはもちろん、引き際が完璧だったのも大きく関係しているのでしょう。

『シカゴP.D.』ソフィア・ブッシュ

CHICAGO P.D. -- 'Last Minute Resistance' Episode 419 -- Pictured: Sophia Bush as Erin Lindsay -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『シカゴP.D.』で特捜班の刑事リンジー役を演じた、ソフィア・ブッシュ。

2017年に番組を降板し、日本でも2018年9月に最後のシーズンとなる第4シーズンが最終回を迎えたばかり。

ソフィアは理由をハッキリと明かしていませんが、シーズン2の終わりから「この仕事を続けられない」と感じ始め、シーズン3終了後にプロデューサーと話し合いの場を設けたとのこと。

翌シーズンの撮影が終わるまでに「状況が変わらないなら、番組を去る」と宣言するも改善されず、結果的にソフィアは番組を去ることになりました。

しかし彼女は、番組自体を批判する気は全くない様子。

今年出演したラジオ番組では、『シカゴP.D.』に関わる99.9%の人々は自分のファミリーであり、とても愛していると語りました。

ただ、「自分の人生で2人のひどい人間に出会った」と話したソフィア。

1人は過去の出演作『ワン・トゥリー・ヒル』のクリエイターで、セクハラで起訴されたマーク・シュワン。

そしてもう1人が、『シカゴP.D.』をやめるきっかけになった人物だと考えられます。

今のところ真相は闇に包まれたままですが、シカゴファンとしてはその人物がキャストの誰かだったらショックが大きいかも…。

次回作のスパイドラマ『Surveillance』(主演!)では、ソフィアがより良い環境で働けることを願います。

『シカゴ・ファイア』モニカ・レイモンド

CHICAGO FIRE -- 'The Grand Gesture' Episode 623 -- Pictured: Monica Raymund as Gabriela Dawson -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『シカゴ・ファイア』で救急救命士のドーソン役を演じた、モニカ・レイモンド。

彼女の降板が発表された時は、日本のシカゴファンも大きなショックを受けました。

モニカは降板の理由について、「6年の出演契約が終了に近づいて、むしょうに別の役やストーリーを探し求めたくなった。」とシカゴ・トリビューン紙に明かしました。

一方で、何年も安定した仕事に就けたことは素晴らしく、このような機会はとても貴重で特別だ

とも語り、それでも自分のチャンスを広げるために、リスク覚悟で降板を決断したと話しました。

次回作として、Starzのドラマ『 P-Town』に出演予定のモニカ。

他にも俳優業だけでなく、『LAW&ORDER:性犯罪捜査班』に監督として参加することも決まっています。

『シカゴ・ファイア』の降板は残念でしたが、今後幅広い分野での活躍に期待しましょう!