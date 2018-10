【海外ドラマ】この男がモテる理由『LOST』ソーヤー編♡女子が聞きたい言葉ベスト3とは？

『LOST』のソーヤーといえば、恋愛関係になる女性は美女ばかりという超モテ男。なぜ彼はそんなにモテるのか?イケメンだからだけじゃない!ソーヤーの女子ウケポイントをこっそり解説♡さらに、モテ男直伝の女子ウケする3つの言葉も伝授しちゃいます♪

メインキャストだけで10人越え!『LOST』とはこんなドラマ

UNITED STATES - AUGUST 15: LOST - ABC Television's 'Lost' stars Adewale Akinnuoye-Agbaje as Mr. Eko, Jorge Garcia as Hurley, Evangeline Lilly as Kate, Naveen Andrews as Sayid, Josh Holloway as Sawyer, Matthew Fox as Jack, Yunjin Kim as Sun, Dominic Monaghan as Charlie, Daniel Dae Kim as Jin, Emilie de Ravin as Claire, Terry O'Quinn as Locke, Henry Ian Cusick as Desmond and Michael Emerson as Ben. (Photo by Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

ドラマを見たことがない人のための【あらすじ】

『LOST』(2004-2010)

シドニー発ロサンゼルス行きのオーシャニック航空815便が、ある島に墜落する。

奇跡的に生き残った48人の生存者たち。

反発、協力しながら救助を待つが、なかなか現れない。

無人島の過酷な生活の中、

追い打ちをかけるように、不思議な出来事が生存者たちを襲い、不信感、不安が募っていく。

モテ男ソーヤーはこんなキャラクター

UNITED STATES - JULY 25: LOST - Josh Holloway stars as Sawyer in ABC Television's 'Lost.' (Photo by Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

プロフィール

ソーヤー

本名:ジェームズ・フォード。

島に来る前の職業:詐欺師

子供のころ、父親が母親を銃で撃ち殺し自分も自殺するという凄惨な現場に居合わせてしまう。

両親の仇であるトム・ソーヤーという人物を殺すという目標を立て、

自らソーヤーと名乗っている。

UNITED STATES - JANUARY 27: LOST - 'Maternity Leave' - (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

性格

皮肉屋で強欲。

人に失礼なあだ名を付け、嫌われるように振舞っているが、実は優しい面もある。

墜落した飛行機の荷物を収集し、薬や本、服などを勝手に自分のものとして保管。

欲しい人には交換条件を要求するが、事故が起き緊急に薬が必要な際などには、「早く持ってけ!」

と、タダであげたりもする。

本が好きで、かなりの読書家。

島でも常に本を読んでいる。普段はガサツな言動が多いのに、実は読書好きの物静かな性格で、文学知識も豊富というギャップに惹かれる女子も多い。

ソーヤーが落とした美女たち♡

アナ=ルシア・コルテス(ミシェル・ロドリゲス)

UNITED STATES - JANUARY 27: LOST - 'Maternity Leave' - (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

元ロス市警警察官。

尾翼側の生存者たちのリーダーとしてサバイブしてきた強さを持つ。

恋愛関係というか、一晩を共にしたという感じのお付き合い。

しかも、アナ=ルシアがソーヤーに近づいたのは、実は彼が持っているあるものを奪うためだったのだけど……

落としたというか、彼女に振り回されてしまった感じ。

UNITED STATES - SEPTEMBER 06: LOST - 'Everybody Hates Hugo' - Disturbing memories from Hurley's past cause him to struggle with a task he's assigned inside the hatch. Meanwhile Sawyer, Michael and Jin discover the identities of their captors, and Claire uncovers a shocking piece of information about the fate of the raft, on 'Lost,' WEDNESDAY, XXX (9:00-10:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

でも、そういうのキライじゃないところがソーヤーの魅力でもある。

「あの女やるじゃねぇか」

って思わせる、自分の上をいく才覚のある女性が好きなんです。

まさに、そこが女子ウケポイント!

自分より才能のある女性を、嫉妬したり嫌悪するのではなく、尊敬できる男性は、

女子から見るとかなり好感度高いデス!

ケイト・オースティン(エヴァンジェリン・リリー)

UNITED STATES - NOVEMBER 16: LOST - 'Stranger in a Strange Land' - A power play ensues between Jack and 'The Others' as Juliet's future hangs in the balance. Meanwhile, Kate, Sawyer and Karl continue on their journey away from 'Alcatraz,' on 'Lost,' WEDNESDAY, FEBRUARY 21 (10:00-11:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

島に墜落した直後から、ソーヤーが思いを寄せていた女性ケイト。

運動神経抜群で銃の扱いにも慣れているケイトは、危険な場面に遭遇することもしばしば。

そんなときもソーヤーは、密かに彼女を守っています。

結構、騎士道精神があるんですよね。

読書好きな彼は、文学の知識を生かして人をおちょくったあだ名を付けるのが趣味なのですが、

ケイトには、ついカワイイあだ名を付けてしまいます。

「そばかすちゃん」とか「長靴下のピッピ」など。

UNITED STATES - OCTOBER 19: 101362_9552 -- LOST - 'Confidence Man' - When Shannon suffers an asthma attack, Jack and Sayid realize brutality might be the only way to convince Sawyer to relinquish the life-saving medicine he's hoarding. Meanwhile, Sun struggles to decide if she'll obey husband Jin's orders to stay out of others' affairs, and Kate uncovers some shocking secrets about Sawyer, on 'Lost,' WEDNESDAY, NOVEMBER 10 (8:00-9:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

一度、彼女の前で「大草原の家のローラみたいに……」と例え話を言ってしまい、

「そんな(カワイイ)の見てたの?」とケイトにからかわれて、

「うちのケーブルTVは一局しか映らなかったんだよ!」と慌てて取り繕う姿がキュートでした。

そういう、いつもはカッコつけてても、好きな子の前ではつい本音を見せてしまうところが、

女子受けするソーヤーの魅力だと思います。

ジュリエット・バーク(エリザベス・ミッチェル)

UNITED STATES - SEPTEMBER 28: LOST - ABC's 'Lost' stars Elizabeth Mitchell as Juliet. (Photo by Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

不妊治療の専門医ジュリエットは、当初ソーヤーの敵として出会いました。

その後、紆余曲折あり、シーズン5では一緒に暮らす仲に。

島を脱出したかったジュリエットは、島に残りたいソーヤーからの説得を受けます。

その説得の仕方が、まさに女子ウケポイント!

「おまえがいないと寂しい」

と、自分の弱音を正直に見せるところがカワイイし、守ってあげたくなってしまう。

ジュリエットは、美しい容姿とはギャップを感じるほど、タフで芯の強い女性。

いわゆるツッパッた生き方をしている女なので、男の弱さをかわいく主張されてしまうと、

折れやすいタイプです。

UNITED STATES - NOVEMBER 21: LOST - 'LaFleur' - Sawyer perpetuates a lie with some of the other island survivors in order to protect themselves from mistakes of the past, on 'Lost,' WEDNESDAY, MARCH 4 (9:00-10:02 p.m., ET) on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

ソーヤーの相手の性格に合わせて交渉できる能力は、詐欺師ならではの一級品。

完璧にマネできなくても、女性の性格や好みに合わせた提案やお願いができる男性は、

「大人の男」とみなされ魅力が倍増します。

自分の要望を押し付けて主張するのではなく、「こんなふうに言えば受け入れてくれるかな」

と、ワンクッション考えてからお願いすると成功率が高まるのでは?

ソーヤーが伝授する女子が聞きたい言葉ベスト3

UNITED STATES - JANUARY 25: LOST - 'Exposé' - Hurley begins to suspect that Sawyer may be involved in an island mystery surrounding two fellow survivors, and Sun learns the truth about her past kidnapping attempt by 'The Others,' on 'Lost,' WEDNESDAY, MARCH 28 (10:00-11:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

①I' m sorry.

「オレが悪かった」

②You were right.

「君の言う通りだった」

③Those pants don't make you look fat.

「そのズボンは、全然太ってなんか見えない」

シーズン3第10話「希望」で、ソーヤーが英単語を教えながらジンに伝授する場面より抜粋。

UNITED STATES - NOVEMBER 22: LOST - 'Tricia Tanaka Is Dead' - Hurley's discovery of an old, wrecked car on the island leads him on a mission of hope not only for himself, but for a fellow survivor in need of some faith. Meanwhile, Kate and Sawyer reunite with their fellow castaways, but Kate is still torn about leaving Jack behind with 'The Others,' on 'Lost,' WEDNESDAY, FEBRUARY 28 (10:00-10:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

ソーヤーが言うには、この3つが「女が男から聞きたい言葉ベスト3」だそう。

女子の皆さんどうですか?

なかなか的をついているのでは?

①については、ちょっとしたケンカとかで有効ですね。

「ムキにならずに、先に折れてくれる男性はかなりポイント高いです。

女子は、体調的にイライラすることもあるので、先に謝ってもらえると、

「私も悪かったな」と素直になれることもあると思います。

UNITED STATES - OCTOBER 02: LOST - 'Eggtown' (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images)

②は、日常生活の些細なことにでも、ぜひ取り入れてほしい言葉です。

女子は、基本的に同意を求める生き物です。

特に男性パートナーには、批判や批評ではなく「そうだね」という同意を求めて話しかけてきます。

「これを認めてしまったら自分の信念から外れる」という事柄以外は、

「君の言う通りだね。」もしくは、「そうだね」というスタンスが好まれます。

男性にとっては、「どうでもいいような事を聞いてくるな」と思っても、同意スタンスで女性に接することをおすすめします。

反論がある場合も、「その気持ちはわかる」と同意してから主張するとより受け入れやすいでしょう。

LOST - 'Recon' - Locke tasks Sawyer with a mission, on 'Lost,' TUESDAY, MARCH 23 (9:00-10:00 p.m., ET) on the ABC Television Network. (Photo by Mario Perez/ABC via Getty Images) JOSH HOLLOWAY

③は、言い方に気を付けて使用してください。

女子が新しい服を買うと、「このパンツどう?」とか「このワンピかわいいでしょ?」

などと聞いてくることがあると思います。

その際のコメントが、女子ウケするかしないかの分かれ目となります。

パンツの場合には、「そのパンツ足が細く見えるね」と言うと女子は満足します。

「ホントにその趣味どうかしてるんじゃない?」という服装でない限りは、

「とても似合うね」と褒めるのが基本です。

それだけで上機嫌になるのですから、言って損はない言葉ですね。

ソーヤー役ジョシュ・ホロウェイについて

BEVERLY HILLS, CA - MAY 20: Josh Holloway poses for a photo during a portrait session at the Four Seasons Hotel in Beverly Hills, California on May 20, 2010. (Photo by Munawar Hosain/Fotos International/Getty Images) Reproduction by American tabloids is absolutely forbidden.

1969年7月20日生まれ

カリフォルニア州サンノゼ出身。

2004年に結婚し、子供が2人います。

『LOST』(2004-2010)の他にも、ドラマ『 インテリジェンス』(2014)や、『コロニー』(2016-2018)にも出演しています。

ぜひ、ドラマもチェックしてみてください♪