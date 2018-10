『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』初回アフレコレポート到着！　豪華キャスト陣が勢揃い！　エーデルローズ生7名のコメントも

2019年春劇場版公開&TVアニメ放送が決まっている、KING OF PRISMシリーズ第3弾『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』。このたび初回アフレコが実施され、その様子を紹介したオフィシャルレポートが公開となりました!

本作は、劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』( 2016年1月9日公開)、劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(2017年6月10日)に続く、KING OF PRISMシリーズの最新作。2019年春よりシリーズ初のTV放送が決定しており、放送に先駆けて劇場編集版の全国公開も予定されています。

本稿ではアフレコ現場のレポートに加え、あわせて到着した各キャストによるコメントをお届けします!

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』初回アフレコ現場のレポートが到着

初回アフレコに参加したのは、寺島惇太(一条シン役)、斉藤壮馬(太刀花ユキノジョウ役)、畠中祐(香賀美タイガ役)、八代拓(十王院カケル役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)、内田雄馬(涼野ユウ役)ら、本作の主人公7名に加え、KING OF PRISMシリーズのキャストが勢ぞろいしました。

久々にアフレコ現場で顔を揃えたメンバーは和気あいあいと盛り上がっており、新シリーズスタートに意気込んでいる様子でした。一条シン役を務める寺島は「初回から『これぞKING OF PRISM!』という内容になっています」と笑顔でコメント。さらに斉藤は「テレビシリーズまで辿り着けるなんて夢のようです!作品の魅力、そして皆さんの力強い応援のおかげだと思います。」と感謝の気持ちを言葉にしていました。

また香賀美タイガ役の畠中は「タイガらしくストリートの名に恥じない男らしいプリズムショーにしたいです」と自身の演じる役に対する意気込みを語りました。

各キャストのコメント公開

◆一条シン役:寺島惇太

初回から「これぞKING OF PRISM!」という内容になっています。この3年間つくってきた、自分の中の一条シンというキャラクターをさらに成長させ、皆さんにお会いできるように全身全霊で演じました。思う存分、120%キンプリを楽しんでいただけると嬉しいです。前回も皆さんの応援のおかげでキンプリムーブメントがおきたので、今回はTVアニメも放送されますし、さらに一丸となって頑張ります。



◆太刀花ユキノジョウ役:斉藤壮馬

テレビシリーズまで辿り着けるなんて夢のようです!作品の魅力、そして皆さんの力強い応援のおかげだと思います。今回は今までの劇場版2作では描かれなかった彼らの日常や、各々の深いバックボーンが描かれるので、さらなるプリズムジャンプが見られることを僕自身楽しみにしています。彼らの日常とキラキラしたプリズムショーの世界を通して、皆さんに煌めきをお届けします。



◆香賀美タイガ役:畠中 祐

これまで劇場のみで体験してきた感動が、今回はTVアニメでも味わっていただけることが嬉しいです。今回のシリーズでは一人ひとりにフォーカスが当たるので、プレッシャーはありますが、これまで以上にわくわくしています。タイガらしくストリートの名に恥じない男らしいプリズムショーをできたらと思いますので、ぜひ劇場とTVで見届けて下さい!



◆十王院カケル役:八代 拓

ついに、僕らにとって待ちに待った収録が始まりました。

こんなにドキドキワクワクしたり、期待と緊張とそして嬉しさと、いろんな感情が混ざり合ったアフレコも珍しいんじゃないかなと思います。

たくさんの方によって、プリズムの煌きが輝いていくと思うと楽しみでなりません。



◆鷹梁ミナト役:五十嵐雅

声優デビュー作であり、代表作となったキンプリが、僕にとって初めてのアニメです。

最初は不安もたくさんありましたが、エーデルローズの仲間がいてくれて、

仲間の助けがあってこそ、乗り越えられるということをミナトを通して改めて感じました。

皆さんの笑顔を見たいという一心で収録しております。楽しみに待っていてください!



◆西園寺レオ役:永塚拓馬

久しぶりにみんなと会うことができて楽しかったです。

これまでのOver The Rainbowの物語を引き継がせていただき、今回は新入生7名のお話が進んでいくので楽しみです。シュワルツローズの今後も楽しみなので期待していてください。そして、学年上がっても変わらずかわいいレオ君にも注目してほしいです。



◆涼野ユウ役:内田雄馬

劇場2作に続きまして、新しいストーリーを収録できる喜びを感じています。

僕たちが想像をしている、あのキンプリが今回のシリーズでもお届けできる…そんな予感を感じられる1話になっております。ここからも頑張って収録していきますので、今回のシリーズも楽しみにしておいてください!

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』作品概要

<キャスト>

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<スタッフ>

監督:菱田正和

助監督:渡辺葉

シリーズ構成:青葉譲

キャラクター原案:松浦麻衣

キャラクターデザイン:原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エ

イベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

