Donutsがサービス中のiOS/Android向けアプリ「Tokyo 7thシスターズ」のライブイベント「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」が、2018年10月20日・21日に幕張メッセイベントホールにて行われた。

2018年7月20日に日本武道館で行われた「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ『Melody in the Pocket』in日本武道館」が記憶に新しい「Tokyo 7th シスターズ」(以下、ナナシス)。同ライブ内で発表となったのが、今回行われた「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」(以下、4thライブ)だ。

本公演では、10月20日(土)・21日(日)でそれぞれ異なる出演者・公演内容となっており、10月21日公演では新ユニットであるCASQUETTE'Sもお披露目に。ここでは、777☆SISTERSやセブンスシスターズのメンバーが勢揃いした、10月20日公演の模様をお届けしよう。

■10月20日公演出演ユニット/出演者

777☆SISTERS

篠田みなみ/高田憂希/加隈亜衣/中島唯/井澤詩織/清水彩香/道井悠/今井麻夏/大西沙織/中村桜/高井舞香/桑原由気

Le☆S☆Ca

吉井彩実/藤田茜/植田ひかる

The QUEEN of PURPLE

野村麻衣子/広瀬ゆうき/山本彩乃/巽悠衣子

Ci+LUS

山崎エリイ/田中美海

4U

長縄まりあ/吉岡茉祐/山下まみ

セブンスシスターズ

水瀬いのり/渕上舞/前田玲奈/黒瀬ゆうこ/川﨑芽衣子/辻あゆみ

若王子ルイの前説で盛り上がる中、スタートした今回のライブ。オープニング演出からステージ上に姿を見せたのは右手を突き上げた777☆SISTERSのメンバーだ。リリースされたばかりの最新曲「MELODY IN THE POCKET」を披露し、今回がメモリアルライブから続くライブであることを感じさせる。

続く「STAY☆GOLD」ではメンバー紹介も兼ねつつ、元気に溢れたパフォーマンスを届けると、そのまま支配人たちに挨拶。そして「Cocoro Magical」ではトロッコに乗り込み、会場を周って支配人たちへとパフォーマンスを届けていた。

恒例となる“We are 777☆SISTER”の掛け声、これまたおなじみのセリフを交えた自己紹介で会場の空気を盛り上げていく。そして今回はフェスがテーマのライブということで、ここからは各ユニットが順々に姿を見せることになった。

続いて登場したユニットは、「ナナシス」におけるレジェンド的な存在であるセブンスシスターズ。正統派な777☆SISTERSとは一転、それぞれに特徴のあるパンクな出で立ちで登場すると、ハードなロックナンバーである「PUNCH'D RANKER」で、名刺代わりとばかりに圧巻のステージを見せる。

「WORLD'S END」でもパワフルでカッコいいステージが披露されると、メンバーが会場の支配人に向けて挨拶していく。4thライブということでこれまでの振り返り、そして今回がお披露目となった新衣装の紹介を行ったところで、「ナナシス」にとっての始まりの曲とも言える「Star☆Glitter」が届けられる。

まだまだセブンスシスターズのパートは続く。トロッコに乗り込んで披露された「Sparkle Time」では、そのキャッチーなメロディーと歌詞によって、支配人たちとの一体感あるステージに。そして最後はセブンスシスターズ屈指のナンバー「SEVENTH HAVEN」を披露すると、会場の支配人も大きな声援で応えていた。

激しいパフォーマンスの数々で盛り上がったステージに続いて姿を見せていた、爽やかな空気を振りまくCi+LUSの2人。キュートな歌声とともに披露した「アイコトバ」で会場の空気を一変させると、可愛さたっぷりのMCを経て、こちらも恋心を歌った「シトラスは片想い」では、ゴンドラに乗って会場をぐるっと周って歌声を届けていた。

次に、Ci+LUSに対抗して結成されたスミレとスースのユニット、SU♡SUTA(きゅうとな)が登場。甘い恋心を歌った「ラブリー♡オンリー」では、楽曲に合ったパフォーマンスに加え、衣装の中でもひときわ目を引くしっぽの存在がキュートさを表現していた。

Le☆S☆Caは、爽やかさ満開の「ひまわりのストーリー」、同じく花の名前をタイトルに冠した「タンポポ」を続けざまに披露。息の合ったパフォーマンスはもちろんのこと、それぞれのタイトルにある花を反映した楽曲を見事に表現。

3人の掛け合いが楽しいMCを経て、続いて披露したのは、これまた異なるテイストの、切なさ漂うムーディーなナンバー「トワイライト」。そして、支配人たちへの感謝の気持ちを届けるとともに、3人でのステージの最後を飾ったのは「YELLOW」だ。

ムスビとスースのユニット、NI+COLAが登場とともに披露したのは「CHECK'MATE」。疾走感あふれるメロディーに乗せたパフォーマンスでステージを盛り上げると、ユーモアあふれるMCから、こちらもキャッチーかつカッコいいパフォーマンスで披露する「You Can't Win」で締めくくった。

三人三色の衣装で登場したSiSHは、息の合った振り付けで表現しつつ、これまでとまた違ったポップな印象の「さよならレイニーレイディ」を披露。さらに、こちらもSiSHにとっては新たな楽曲のアプローチとなった「プレシャス・セトラ」では、トロッコに乗って、支配人との一体感のあるステージを見せていた。

ここからはバンドスタイルのユニットが続く。最初に姿を見せたのはナナスタの誇るバンドユニット、The QUEEN of PURPLE。重低音の心地よい響きの中、パワフルな歌声で魅せた「Clash!!」に始まり、スタンドマイクを使ったパフォーマンスも目を引く「Fire and Rose」と、力強いステージが続けて披露される。

もちろん、各パートの演奏表現もツボどころを押さえていて、ステージを一段と盛り上げていく。迫力のある演奏とは一転、息の抜けたMCで場を和ませつつ、“弾くよー!”という言葉が合図となり、最後に披露されたのは「TRIGGER」。終盤でのドラムセットのある位置で横並びになる姿は、絵になる瞬間だった。

続いては、単独ライブも成功を収めた、ライバルユニットの4U。登場から会場を笑わせる仕掛けを用意するなど、これまでのユニットとは一味違ったアプローチを見せつつ、サングラスをつけた姿で「Crazy Girl's Beat」を披露。そのまま間髪入れずに披露したのは、ハロウィンの季節にピッタリの「TREAT OR TREAT?」。ボーカルの切り替わりなど、バラエティに富んだステージは4Uならではだ。

4Uらしいロックナンバー「ROCKな☆アタシ」を披露したところでMCコーナーに。ここでも小気味よいトークで盛り上げつつ、ここで疾走感とともにメッセージ性のある「メロディーフラッグ」を歌い上げる。サビ部分を会場の4人目のメンバーたちに歌ってもらう一幕もありつつ、最後を締めくくったのは「Lucky☆Lucky」。なんと楽器を持ったまま(ヒナ役・長縄さんはマーチングドラム)トロッコに乗り込むという驚きの展開を見せた。

ここで、再び777☆SISTERSのメンバーが登場し、小気味よいメロディーと腕を回すキャッチーな振り付けで魅せる「KILL☆ER☆TUNE☆R」を歌い上げる。爽やかなナンバー「H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!」が続き、前向きな気持ちを詰め込んだ「FUNBARE☆RUNNER」ではトロッコに乗り込み、会場の声援を受けながら歌い上げる。

そしてここから、特報として、2019年3月にCi+LUSの2ndシングル、2019年5月にThe QUEEN of PURPLEの1stミニアルバムがリリースされることが発表。さらに、The QUEEN of PURPLEに関しては、2019年6月9日にZepp Tokyo、6月14日に豊洲PITにて、単独ライブが開催されることも明らかに。そのほか、21日の発表も含めた内容は以下にまとめているのでチェックしてほしい。

「Tokyo 7th シスターズ」4th Anniversary LiveでEPISODE.4.0への展開など6つの新情報が公開!

そして最後はステージにオールキャストが揃い、「スタートライン」が披露される。ステージを埋め尽くすほどのキャストがパフォーマンスを披露する姿に、この先もさらなる広がりを見せる「ナナシス」のこれからを感じさせた。

なお先にお伝えしたように、21日公演ではセットリストも一部異なっており、はる☆ジカ(ちいさな)、WITCH NUMBER 4、サンボンリボン、KARAKURI、そして新ユニットのCASQUETTE'Sのパフォーマンスも披露された。両日の公演の模様はディレイビューイングも決定しているので、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。

「Tokyo 7th シスターズ」4th Anniversary Live特設サイト

http://t7s.jp/live/4thlive/

■10月20日公演セットリスト

01. MELODY IN THE POCKET/777☆SISTERS

02. STAY☆GOLD/777☆SISTERS

03. Cocoro Magical/777☆SISTERS

04. PUNCH'D RANKER/セブンスシスターズ

05. WORLD'S END/セブンスシスターズ

06. Star☆Glitter/セブンスシスターズ

07. Sparkle Time/セブンスシスターズ

08. SEVENTH HAVEN/セブンスシスターズ

09. アイコトバ/Ci+LUS

10. シトラスは片想い/Ci+LUS

11. ラブリー♡オンリー/SU♡SUTA(きゅうとな)

12. ひまわりのストーリー/Le☆S☆Ca

13. タンポポ/Le☆S☆Ca

14. トワイライト/Le☆S☆Ca

15. YELLOW/Le☆S☆Ca

16. CHECK'MATE/NI+COLA

17. You Can't Win/NI+COLA

18. さよならレイニーレイディ/SiSH

19. プレシャス・セトラ/SiSH

20. Clash!!/The QUEEN of PURPLE

21. Fire and Rose/The QUEEN of PURPLE

22. TRIGGER/The QUEEN of PURPLE

23. Crazy Girl's Beat/4U

24. TREAT OR TREAT?/4U

25. ROCKな☆アタシ/4U

26. メロディーフラッグ/4U

27. Lucky☆Lucky/4U

28. KILL☆ER☆TUNE☆R/777☆SISTERS

29. H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!/777☆SISTERS

30. FUNBARE☆RUNNER/777☆SISTERS

31. スタートライン/All Cast

Tokyo 7th シスターズ iOS版ダウンロード

Tokyo 7th シスターズ Android版ダウンロード

Photo by 杉浦弘樹(foto)、松﨑祐士、三浦真琴(maco)、鈴木実、端佑士(C) 2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.