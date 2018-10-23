『斉藤壮馬・石川界人のダメじゃないラジオ』11月7日放送回のゲストに「歌劇派ステージ『ダメプリ』ダメ王子VS完璧王子」の滝澤諒さん、大見拓土さんが出演！

文化放送アニラジ専門ストリーミング配信チャンネル「超！A＆G＋」で放送中の人気番組『斉藤壮馬・石川界人のダメじゃないラジオ』の2018年11月7日の放送回に、俳優の滝澤諒さんと大見拓土さんがゲスト出演することが決定しました。

今回ゲスト出演が決まった滝澤諒さんと大見拓土さんは、パーソナリティの斉藤壮馬と石川界人が出演する女性向けスマートフォン向けゲームアプリ「DAME×PRINCE」の舞台化作品「歌劇派ステージ『ダメプリ』ダメ王子VS完璧王子」への出演が決定しています。

ナレク役を滝澤諒さんが、リュゼ役を大見拓土さんが務めるこの舞台、ゲームの方ではこのナレク役とリュゼ役を、石川界人と斉藤壮馬がそれぞれ担当しており、同じ配役同士が顔を揃える貴重な放送回となります。

▲左から斉藤壮馬さん、石川界人さん

▲左から斉藤壮馬さん、石川界人さん

▲左から滝澤諒さん、大見拓土さん

▲左から滝澤諒さん、大見拓土さん

番組概要● 『斉藤壮馬・石川界人のダメじゃないラジオ』

『斉藤壮馬・石川界人のダメじゃないラジオ』は、毎週水曜日 23時30分から放送中の、人気声優・斉藤壮馬と石川界人がパーソナリティを務めるトーク番組です。

■媒体： 文化放送アニラジ専門ストリーミング配信チャンネル「超！A&G＋」

※アーカイブはｄアニメストアにて配信

■放送日時：毎週水曜日 23時30分～24時00分

■パーソナリティ： 斉藤壮馬・石川界人

■メール： dame@joqr.net

公式HP

Twitterアカウント（@dameradi）

推奨ハッシュタグ #ダメラジ

● 歌劇派ステージ『ダメプリ』ダメ王子VS完璧王子概要

■日時：2018年12月1日(土)～12月9日(日)／公演回数【14回】

■会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo

■出演：滝澤 諒、松本祐一、進藤 学、大見拓土、三原大樹、汐崎アイル、橘りょう、齋藤彩夏、徳山 秀典（友情出演）

公式HP

Twitterアカウント（@damepri_stage）