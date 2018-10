『ヒプノシスマイク』MTC VS 麻天狼のFinal Battle CDトレーラー映像が公開！　最終決戦の激しさが全面に押し出されたロックな仕上がり！

2018年11月14日に発売されるヒプノシスマイクのFinal Battle CD「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」のトレーラー映像が公開となりました。

今回公開となったのはM1に収録されるヨコハマ・ディビジョン MAD TRIGGER CREWとシンジュク・ディビジョン 麻天狼のバトル楽曲「DEATH RESPECT」。

同楽曲は湘南を拠点に活動している7人組ロックバンド山嵐(ヤマアラシ)が担当した楽曲で、最終決戦の激しさが全面に押し出されたロックな仕上がりになっています。

トレーラー映像が公開!

▲楽曲を担当したロックバンド「山嵐」

今春よりスタートしていた「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Battle Season」は、イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!VSヨコハマ・ディビジョンMAD TRIGGER CREWによる1st Battle、シブヤ・ディビジョンFling PosseVSシンジュク・ディビジョン麻天狼による2nd Battleが行われており、Battleカードを介してユーザーが物語の行方を左右する参加型の企画で、MAD TRIGGER CREWと麻天狼が決勝に勝ち進んでいます。

同楽曲のフル尺の先行試聴は10月29日(月)までの期間限定で全国100店舗以上のアニメイトやタワーレコード、HMV、TSUTAYA、ゲーマーズなどで実施中です。

作品概要● ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-前文

H歴 武力による戦争は根絶された…

争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。

その名も【ヒプノシスマイク】

このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。

兵器ではなく言葉が力を持つことになったのだ。

今、男たちの威信をかけた領土テリトリーバトルが始まる。

● 商品概要

タイトル:「MAD TRIGGER CREW VS麻天狼」

アーティスト:MAD TRIGGER CREW・麻天狼

発売日:2018.11.14(水)

品番:KICA-3274

定価:1,852+税

【キャラクターソング】ヒプノシスマイク 「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」/MAD TRIGGER CREW・麻天狼

【キャラクターソング】ヒプノシスマイク 「MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」/MAD TRIGGER CREW・麻天狼



<収録内容>

M-1 DEATH RESPECT

MAD TRIGGER CREW(CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎)・麻天狼(CV.速水 奨・木島隆一・伊東健人)

作詞:KOJIMA 作曲・編曲:山嵐

M-2 IKEBUKURO WEST GAME PARK(Boyz Sunshine remix)/Buster Bros!!!

remixed by 三浦康嗣(□□□)

作詞:好良瓶太郎 作曲:月蝕會議

M-3 Yokohama Walker(Triple Trippin' remix)/MAD TRIGGER CREW

remixed by hara(from HyperJuice)

作詞:peko 作曲:ist

M-4 Shibuya Marble Texture -PCCS-(Candy Dazed remix)/Fling Posse

remixed by DJ KENTARO

作詞:弥之助(from AFRO PARKER) 作曲:Avec Avec・弥之助(from AFRO PARKER)

M-5 Shinjuku Style ~笑わすな~(Nerve Rackin' remix)/麻天狼

remixed by DJ BAKU(KAIKOO)

作詞:Mr.Q・山☮マン(ラッパ我リヤ) 作曲:安藤健作(noTOKYO)・hatch(Mellow Monk Connection)

※初回製造分のみ「Battleカード」封入

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」オフィシャルHP

Twitter(@hypnosismic)