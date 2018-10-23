＜レスリング＞《速報》源平彩南（至学館大）が準決勝進出…2018年世界選手権・第4日

（2018年10月23日、ハンガリー・ブダペスト）

女子

　【65kg級】源平彩南（至学館大）　　　22選手出場
準決勝　Petra Maarit OLLI（フィンランド）
３回戦　○［6-1］Adela HANZLICKOVA（チェコ）
２回戦　○［8-0］Gabriella SLEISZ（ハンガリー）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ）　　　26選手出場
１回戦　●［5-7］Anna Jenny Eva Maria FRANSSON（スウェーデン）

※敗者復活戦に回れず

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【72kg級】松雪成葉（至学館大）　　　17選手出場
３回戦　●［Ｔフォール、5:44=1-12］Samar Amer Ibrahim HAMZA（エジプト）
２回戦　○［4-1］Maria SELMAIER（ドイツ）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【76kg級】皆川博恵（クリナップ）　　　22選手出場
３回戦　●［0-7］Yasemin ADAR（トルコ）
２回戦　○［5-0］Eunju HWANG（韓国）
１回戦　　ＢＹＥ

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

日本レスリング協会

on

©公益財団法人日本レスリング協会