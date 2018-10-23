＜レスリング＞《速報》源平彩南（至学館大）が準決勝進出…2018年世界選手権・第4日

（2018年10月23日、ハンガリー・ブダペスト）
女子
【65kg級】源平彩南（至学館大） 22選手出場
準決勝 Petra Maarit OLLI（フィンランド）
３回戦 ○［6-1］Adela HANZLICKOVA（チェコ）
２回戦 ○［8-0］Gabriella SLEISZ（ハンガリー）
１回戦 ＢＹＥ
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【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ） 26選手出場
１回戦 ●［5-7］Anna Jenny Eva Maria FRANSSON（スウェーデン）
※敗者復活戦に回れず
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【72kg級】松雪成葉（至学館大） 17選手出場
３回戦 ●［Ｔフォール、5:44=1-12］Samar Amer Ibrahim HAMZA（エジプト）
２回戦 ○［4-1］Maria SELMAIER（ドイツ）
１回戦 ＢＹＥ
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【76kg級】皆川博恵（クリナップ） 22選手出場
３回戦 ●［0-7］Yasemin ADAR（トルコ）
２回戦 ○［5-0］Eunju HWANG（韓国）
１回戦 ＢＹＥ