【レアル1点リードで前半終了！】CL レアルvsプルゼニ

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリード vs FCヴィクトリア・プルゼニの試合が行われている。

前半11分にベンゼマのゴールでレアルが先制！そのままレアル1点リードのまま、前半終了！Player!で速報中

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メンバー

■ レアル・マドリード

GK　1　ケイラー・ナバス

DF　4　セルヒオ・ラモス

DF　6　ナチョ・フェルナンデス

DF　12　マルセロ

MF　8　トニ・クロース

MF　10　ルカ・モドリッチ

MF　14　カゼミーロ

MF　22　イスコ

FW　9　カリム・ベンゼマ

FW　11　ガレス・ベイル

FW　17　ルーカス・バスケス

GK　25　ティボー・クルトワ

DF　5　ラファエル・ヴァラン

DF　19　アルバロ・オドリオゾラ

MF　15　フェデ・ヴァルベルデ

MF　20　マルコ・アセンシオ

FW　7　マリアーノ

FW　28　ヴィニシウス・ジュニオール

■ FCヴィクトリア・プルゼニ

GK　16　アレス・フルシュカ

DF　2　ルカス・ヘイダ

DF　4　ロマン・フブニク

DF　8　ダヴィド・リンベルスキ

DF　14　ラディム・レズニク

DF　24　ミラン・ハヴェル

MF　6　ロマン・プロチャズカ

MF　11　ミラン・ペトルゼラ

MF　17　パトリック・フロソフスキー

MF　25　アレス・チェルマク

FW　15　ミハル・クルメンチク

GK　1　マトゥシュ・コザチク

DF　44　ルデク・ペルニカ

MF　7　トマス・ホラバ

MF　20　パヴェル・ブーハ

FW　18　トーマス・ホリー

FW　37　ヤクブ・ジェズニーチェク

FW　90　モーゼス・ウボング・エクパイ

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