＜レスリング＞《速報》向田真優と川井梨紗子が優勝、男子フリースタイル団体は5位へ浮上…2018年世界選手権・第4日

（2018年10月23日、ハンガリー・ブダペスト）
男子フリースタイル
《国別対抗得点》
［1］ロシア 178点、［2］米国 150点、［3］ジョージア 105点、［4］キューバ 67点、［5］日本 67点、［6］イラン 65点、［7］モンゴル 57点、［8］トルコ 53点（4・5位は上位選手数の差による）
女子ファイナル
【55kg級】向田真優（至学館大） 優勝＝21選手出場
決勝 ○［Ｔフォール、3:30=12-2］Sidakova, Zalina（ベラルーシ）
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【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ） 優勝＝21選手出場
決勝 ○［8-0］Yesilirmak, Elif Jale（トルコ）
女子
【65kg級】源平彩南（至学館大） 22選手出場
３決戦 （未定）
準決勝 ●［6-6］Olli, Petra Maarit（フィンランド）
３回戦 ○［6-1］Hanzlickova, Adela（チェコ）
２回戦 ○［8-0］Sleisz, Gabriella（ハンガリー）
１回戦 ＢＹＥ
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【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ） 26選手出場
１回戦 ●［5-7］Fransson, Jenny（スウェーデン）
※敗者復活戦に回れず
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【72kg級】松雪成葉（至学館大） 17選手出場
３回戦 ●［Ｔフォール、5:44=1-12］Hamza, Samar Amer Ibrahim（エジプト）
２回戦 ○［4-1］Selmaier, Maria（ドイツ）
１回戦 ＢＹＥ
※敗者復活戦に回れず
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【76kg級】皆川博恵（クリナップ） 22選手出場
敗復戦 Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）
３回戦 ●［0-7］Adar, Yasemin（トルコ）
２回戦 ○［5-0］Hwang, Eunju（韓国）
１回戦 ＢＹＥ