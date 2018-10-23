＜レスリング＞《速報》向田真優と川井梨紗子が優勝、男子フリースタイル団体は5位へ浮上…2018年世界選手権・第4日

（2018年10月23日、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

　《国別対抗得点》

［1］ロシア 178点、［2］米国 150点、［3］ジョージア 105点、［4］キューバ 67点、［5］日本 67点、［6］イラン 65点、［7］モンゴル 57点、［8］トルコ 53点（4・5位は上位選手数の差による）

女子ファイナル

　【55kg級】向田真優（至学館大）　　　優勝＝21選手出場
決勝　○［Ｔフォール、3:30=12-2］Sidakova, Zalina（ベラルーシ）

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　【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）　　　優勝＝21選手出場
決勝　○［8-0］Yesilirmak, Elif Jale（トルコ）

女子

　【65kg級】源平彩南（至学館大）　　　22選手出場
３決戦　（未定）
準決勝　●［6-6］Olli, Petra Maarit（フィンランド）
３回戦　○［6-1］Hanzlickova, Adela（チェコ）
２回戦　○［8-0］Sleisz, Gabriella（ハンガリー）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ）　　　26選手出場
１回戦　●［5-7］Fransson, Jenny（スウェーデン）

※敗者復活戦に回れず

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　【72kg級】松雪成葉（至学館大）　　　17選手出場
３回戦　●［Ｔフォール、5:44=1-12］Hamza, Samar Amer Ibrahim（エジプト）
２回戦　○［4-1］Selmaier, Maria（ドイツ）
１回戦　　ＢＹＥ

※敗者復活戦に回れず

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　【76kg級】皆川博恵（クリナップ）　　　22選手出場
敗復戦　Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）
３回戦　●［0-7］Adar, Yasemin（トルコ）
２回戦　○［5-0］Hwang, Eunju（韓国）
１回戦　　ＢＹＥ

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