【CLグループステージ第3節】レアルが攻防の末、プルゼニから逃げ切る

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリード vs FCヴィクトリア・プルゼニの試合が行われました。
レアルはプルゼニを激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、レアル、プルゼニ共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはレアルの方であった。
最終スコアは2 - 1となり、レアルは、1点差でプルゼニを降し、見事勝利です。
メンバー
■ レアル・マドリード
GK 1 ケイラー・ナバス
DF 4 セルヒオ・ラモス
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 12 マルセロ
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 カゼミーロ
MF 22 イスコ
FW 9 カリム・ベンゼマ
FW 11 ガレス・ベイル
FW 17 ルーカス・バスケス
GK 25 ティボー・クルトワ
DF 5 ラファエル・ヴァラン
DF 19 アルバロ・オドリオゾラ
MF 15 フェデ・ヴァルベルデ
MF 20 マルコ・アセンシオ
FW 7 マリアーノ
FW 28 ヴィニシウス・ジュニオール
■ FCヴィクトリア・プルゼニ
GK 16 アレス・フルシュカ
DF 2 ルカス・ヘイダ
DF 4 ロマン・フブニク
DF 8 ダヴィド・リンベルスキ
DF 14 ラディム・レズニク
DF 24 ミラン・ハヴェル
MF 6 ロマン・プロチャズカ
MF 11 ミラン・ペトルゼラ
MF 17 パトリック・フロソフスキー
MF 25 アレス・チェルマク
FW 15 ミハル・クルメンチク
GK 1 マトゥシュ・コザチク
DF 44 ルデク・ペルニカ
MF 7 トマス・ホラバ
MF 20 パヴェル・ブーハ
FW 18 トーマス・ホリー
FW 37 ヤクブ・ジェズニーチェク
FW 90 モーゼス・ウボング・エクパイ