【CLグループステージ第3節】レアルが攻防の末、プルゼニから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリード vs FCヴィクトリア・プルゼニの試合が行われました。

レアルはプルゼニを激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、レアル、プルゼニ共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのはレアルの方であった。

最終スコアは2 - 1となり、レアルは、1点差でプルゼニを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ レアル・マドリード

GK 1 ケイラー・ナバス

DF 4 セルヒオ・ラモス

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 12 マルセロ

MF 8 トニ・クロース

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 カゼミーロ

MF 22 イスコ

FW 9 カリム・ベンゼマ

FW 11 ガレス・ベイル

FW 17 ルーカス・バスケス

GK 25 ティボー・クルトワ

DF 5 ラファエル・ヴァラン

DF 19 アルバロ・オドリオゾラ

MF 15 フェデ・ヴァルベルデ

MF 20 マルコ・アセンシオ

FW 7 マリアーノ

FW 28 ヴィニシウス・ジュニオール

■ FCヴィクトリア・プルゼニ

GK 16 アレス・フルシュカ

DF 2 ルカス・ヘイダ

DF 4 ロマン・フブニク

DF 8 ダヴィド・リンベルスキ

DF 14 ラディム・レズニク

DF 24 ミラン・ハヴェル

MF 6 ロマン・プロチャズカ

MF 11 ミラン・ペトルゼラ

MF 17 パトリック・フロソフスキー

MF 25 アレス・チェルマク

FW 15 ミハル・クルメンチク

GK 1 マトゥシュ・コザチク

DF 44 ルデク・ペルニカ

MF 7 トマス・ホラバ

MF 20 パヴェル・ブーハ

FW 18 トーマス・ホリー

FW 37 ヤクブ・ジェズニーチェク

FW 90 モーゼス・ウボング・エクパイ