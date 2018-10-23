【CLグループステージ第3節】ローマがCSKAを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマでASローマ vs PFC CSKAモスクワの試合が行われました。
前半、ローマは試合を有利に進め、CSKAからリードを奪う展開。
前半終了時点で、ローマは2点、CSKAは0点となる。
後半に入り、CSKAはローマのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、ローマは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、ローマは、3点もの大差をつけ、CSKAを降しての勝利です。

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メンバー

■ ASローマ

GK　1　ロビン・オルセン

DF　18　ダヴィデ・サントン

DF　20　フェデリコ・ファシオ

DF　44　コスタス・マノラス

MF　7　ロレンツォ・ペレグリーニ

MF　16　ダニエレ・デ・ロッシ

MF　17　ジェンギズ・ウンデル

MF　24　アレッサンドロ・フロレンツィ

MF　42　スティーヴン・エンゾンジ

FW　9　エディン・ジェコ

FW　92　ステファン・エル・シャーラウィ

GK　83　アントニオ・ミランテ

DF　5　フアン・ジェズス

DF　11　アレクサンダル・コラロフ

DF　15　イバン・マルカノ

MF　4　ブライアン・クリスタンテ

MF　22　ニコロ・ツァニオロ

FW　14　パトリック・シック

■ PFC CSKAモスクワ

GK　1　イリヤ・ポモズン

DF　2　マリオ・フェルナンデス

DF　3　ニキータ・チェルノフ

DF　14　キリル・ナバブキン

DF　23　ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン

DF　50　ロドリゴ・ナシメント・フランカ

MF　8　ニコラ・ブラシッチ

MF　17　アルノール・シグルズソン

MF　77　イルザット・アフメトフ

MF　98　イバン・オブリャコフ

FW　9　フェドル・チャロフ

GK　22　ジョルジ・キルナツ

MF　10　アラン・ジャゴエフ

MF　72　アステミル・ゴルドュシェンコ

MF　80　ヘタグ・ハソノフ

FW　15　ディミトリ・エフレモフ

FW　19　西村拓真

FW　75　ティムール・ジャマレトディノフ

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