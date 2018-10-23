【CLグループステージ第3節】ローマがCSKAを突き放しての勝利

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマでASローマ vs PFC CSKAモスクワの試合が行われました。
前半、ローマは試合を有利に進め、CSKAからリードを奪う展開。
前半終了時点で、ローマは2点、CSKAは0点となる。
後半に入り、CSKAはローマのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、ローマは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、ローマは、3点もの大差をつけ、CSKAを降しての勝利です。
メンバー
■ ASローマ
GK 1 ロビン・オルセン
DF 18 ダヴィデ・サントン
DF 20 フェデリコ・ファシオ
DF 44 コスタス・マノラス
MF 7 ロレンツォ・ペレグリーニ
MF 16 ダニエレ・デ・ロッシ
MF 17 ジェンギズ・ウンデル
MF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
MF 42 スティーヴン・エンゾンジ
FW 9 エディン・ジェコ
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
GK 83 アントニオ・ミランテ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 11 アレクサンダル・コラロフ
DF 15 イバン・マルカノ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 22 ニコロ・ツァニオロ
FW 14 パトリック・シック
■ PFC CSKAモスクワ
GK 1 イリヤ・ポモズン
DF 2 マリオ・フェルナンデス
DF 3 ニキータ・チェルノフ
DF 14 キリル・ナバブキン
DF 23 ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン
DF 50 ロドリゴ・ナシメント・フランカ
MF 8 ニコラ・ブラシッチ
MF 17 アルノール・シグルズソン
MF 77 イルザット・アフメトフ
MF 98 イバン・オブリャコフ
FW 9 フェドル・チャロフ
GK 22 ジョルジ・キルナツ
MF 10 アラン・ジャゴエフ
MF 72 アステミル・ゴルドュシェンコ
MF 80 ヘタグ・ハソノフ
FW 15 ディミトリ・エフレモフ
FW 19 西村拓真
FW 75 ティムール・ジャマレトディノフ