【CLグループステージ第3節】ローマがCSKAを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマでASローマ vs PFC CSKAモスクワの試合が行われました。

前半、ローマは試合を有利に進め、CSKAからリードを奪う展開。

前半終了時点で、ローマは2点、CSKAは0点となる。

後半に入り、CSKAはローマのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、ローマは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、ローマは、3点もの大差をつけ、CSKAを降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ASローマ

GK 1 ロビン・オルセン

DF 18 ダヴィデ・サントン

DF 20 フェデリコ・ファシオ

DF 44 コスタス・マノラス

MF 7 ロレンツォ・ペレグリーニ

MF 16 ダニエレ・デ・ロッシ

MF 17 ジェンギズ・ウンデル

MF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ

MF 42 スティーヴン・エンゾンジ

FW 9 エディン・ジェコ

FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ

GK 83 アントニオ・ミランテ

DF 5 フアン・ジェズス

DF 11 アレクサンダル・コラロフ

DF 15 イバン・マルカノ

MF 4 ブライアン・クリスタンテ

MF 22 ニコロ・ツァニオロ

FW 14 パトリック・シック

■ PFC CSKAモスクワ

GK 1 イリヤ・ポモズン

DF 2 マリオ・フェルナンデス

DF 3 ニキータ・チェルノフ

DF 14 キリル・ナバブキン

DF 23 ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン

DF 50 ロドリゴ・ナシメント・フランカ

MF 8 ニコラ・ブラシッチ

MF 17 アルノール・シグルズソン

MF 77 イルザット・アフメトフ

MF 98 イバン・オブリャコフ

FW 9 フェドル・チャロフ

GK 22 ジョルジ・キルナツ

MF 10 アラン・ジャゴエフ

MF 72 アステミル・ゴルドュシェンコ

MF 80 ヘタグ・ハソノフ

FW 15 ディミトリ・エフレモフ

FW 19 西村拓真

FW 75 ティムール・ジャマレトディノフ